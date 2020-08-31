內銀股領跌，港股回吐逾４００點升幅，曾短暫倒跌最多２４點

《經濟通通訊社３１日專訊》內銀股中期業績遜預期，午後跌幅擴大，加上美股道指期貨以

及Ａ股均收窄升幅，拖累港股回吐逾４００點升幅，曾短暫倒跌最多２４點。

恆指午後最低見過２５３９７，跌２４點，惟早段一度飆升４２５點，高見２５８４７，意

味由高位回落４５０點，目前則報２５４３２，微升１０點或升０﹒０４％，主板成交１１７２

﹒３２億元。國企指數報１０１２４，跌５８點或跌０﹒５８％。恆生科技指數報７６２７，升

４６點或升０﹒６１％。

內銀股為拖低大市元兇，交行（０３３２８）、工行（０１３９８）及建行

（００９３９）為跌幅最大的三隻藍籌，跌幅全線有逾２％。

業績後的中生製藥（０１１７７）挫逾２％，舜宇光學（０２３８２）反彈不果，倒跌近２

％。

Ａ場方面，上證綜合指數升幅收窄至０﹒２３％，報３４１１﹒７１；深成指則倒跌０﹒１

９％，報１３８２４﹒７３。

另外，美股道期目前僅升７３點，報２８６８４，早段曾高見２８７８０水平。



表列十大跌幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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交通銀行（０３３２８） ４﹒０８元 跌２﹒３９％

工商銀行（０１３９８） ４﹒４０元 跌２﹒２２％

建設銀行（００９３９） ５﹒５３元 跌２﹒１２％

中生製藥（０１１７７） ９﹒０４元 跌２﹒１６％

舜宇光學（０２３８２） １１５﹒８０元 跌１﹒９５％



中國聯通（００７６２） ５﹒６２元 跌１﹒７５％

恆安國際（０１０４４） ６１﹒２５元 跌１﹒５３％

中信股份（００２６７） ７﹒１９元 跌１﹒５１％

蒙牛乳業（０２３１９） ３８﹒７０元 跌１﹒２８％

創科實業（００６６９） ９９﹒５０元 跌１﹒１９％

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