內銀股走軟，港股跌擴大至近２００點直逼２５２００穿十天線

《經濟通通訊社３１日專訊》內銀股走軟，恆生指數跌幅擴大，最新報２５２５２，跌
１６９點或跌０﹒６７％，穿十天線（２５２９３點），主板成交１４４４﹒８７億元。國企指
數報１００３０，跌１５２點或跌１﹒４９％。恆生科技指數報７５６２，跌１８點或跌
０﹒２４％。
即月期指新報２５１６５，跌２０２點，低水８８點。即月國指期貨報９９９４，跌１６６
點，低水３７點。
上證綜合指數收３３９５，跌８點或跌０﹒２４％，成交４３６９﹒３０億元人民幣。
深證成份指數報１３７５８，跌９３點或跌０﹒６７％，成交５９７５﹒３５億元人民幣。
業績公布後，內銀股跌幅擴大，建行（００９３９）跌２﹒３％，報５﹒５２０元，以現價
計，該股暫連跌５日，累計跌幅４﹒６６％；工行（０１３９８）跌２﹒８９％，報４﹒３７０
元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５﹒２１％；中行（０３９８８）跌１﹒１７％，報
２﹒５３元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅３﹒０７％；農行（０１２８８）跌
２﹒２３９％，報２﹒６２元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒０３％。
郵儲銀行（０１６５８）跌７﹒９８％，報３﹒６９０元，以現價計，該股暫連跌６日，累
計跌幅１２﹒７７％；招商銀行（０３９６８）跌３％，報３７﹒２５元。
個別新經股仍受捧，阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）報２８３﹒４元升２﹒３１％；小米集
團－Ｗ（０１８１０）報２３﹒４５元升４﹒２２％；騰訊（００７００）報５３６元跌
０﹒８３％；美團點評（０３６９０）報２６０﹒８元跌１﹒６６％；京東集團－ＳＷ
（０９６１８）報３１０﹒８元升０﹒７８％。
重磅股方面，港交所（００３８８）報３９０﹒６元升２﹒６３％，中移動（００９４１）
報５４﹒４５元跌２﹒４２％，匯豐控股（００００５）報３３﹒８５元跌０﹒４４％，友邦保
險（０１２９９）報８０元跌０﹒８１％。（ｅｃ）
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