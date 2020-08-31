《國企紅籌》香港中旅（３０８）半年盈轉虧４﹒４３億元，不派息

《經濟通通訊社３１日專訊》香港中旅（００３０８）公布截至今年６月底止半年虧損４﹒

４３億元，每股虧損８﹒０１仙，不派息。該公司上年同期盈利４﹒１９億元。

中旅期內收入５﹒７１億元下跌７４﹒３％，毛損２３７０﹒８萬元，上年同期毛利１０﹒

１３億元。（ｅｃ）



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