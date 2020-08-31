港股高開３１０點報２５７３２，國指漲１１９點，科指升１６５點

《經濟通通訊社３１日專訊》亞洲股市今早表現暢旺，日經升４３６點，首爾指數升１６點

；雖然內地８月份官方ＰＭＩ略低預期，但港股今早仍高開３１０點，其中吉利（００１７５）

回Ａ完成上市輔導，股價高開４﹒８３％兼為開市最佳藍籌。另外比亞迪電子（００２８５）中

期多賺３﹒３倍，刺激股價高開５﹒２６％並為開始最佳科指股。恆生指數開報２５７３２點，

升３１０點或升１﹒２２％，主板成交２５﹒３０億元。國企指數開報１０３０２點，升１１９

點或升１﹒１８％。恆生科技指數開報７７４６點，升１６５點或升２﹒１９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒１８％，報３４﹒４元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅３﹒３％。；香港交易所（００３８８）升１﹒１６％，報３８５元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒４８％。；騰訊控股（００７００）升２﹒５９％，報５５

４﹒５元；中國移動（００９４１）升２﹒１５％，報５７元；友邦保險（０１２９９）升２﹒

１７％，報８２﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒３２％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １６﹒５０元 升４﹒８３％

中國神華（０１０８８） １２﹒９８元 升３﹒１８％

騰訊控股（００７００） ５５４﹒５０元 升２﹒５９％

中國人壽（０２６２８） １９﹒４０元 升２﹒５４％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒４０元 升２﹒１７％

中國移動（００９４１） ５７﹒００元 升２﹒１５％

石藥集團（０１０９３） １７﹒４０元 升２﹒１１％

碧桂園 （０２００７） ９﹒９５元 升１﹒８４％

九倉置業（０１９９７） ３３﹒４０元 升１﹒８３％

恆隆地產（００１０１） ２２﹒５０元 升１﹒８１％

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十大科指股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ３１﹒００元 升５﹒２６％

聯想集團（００９９２） ５﹒４０元 升３﹒８５％

小米集團（０１８１０） ２３﹒３５元 升３﹒７８％

金蝶國際（００２６８） ２１﹒１０元 升３﹒４３％

同程藝龍（００７８０） １６﹒４２元 升３﹒１４％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒１７元 升２﹒９２％

眾安在線（０６０６０） ５３﹒７０元 升２﹒８７％

美團點評（０３６９０） ２７２﹒８０元 升２﹒８７％

騰訊控股（００７００） ５５４﹒５０元 升２﹒５９％

貓眼娛樂（０１８９６） １６﹒０４元 升２﹒１７％

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（ｕｌ）

