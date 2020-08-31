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31/08/2020 09:22

港股高開３１０點報２５７３２，國指漲１１９點，科指升１６５點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》亞洲股市今早表現暢旺，日經升４３６點，首爾指數升１６點
；雖然內地８月份官方ＰＭＩ略低預期，但港股今早仍高開３１０點，其中吉利（００１７５）
回Ａ完成上市輔導，股價高開４﹒８３％兼為開市最佳藍籌。另外比亞迪電子（００２８５）中
期多賺３﹒３倍，刺激股價高開５﹒２６％並為開始最佳科指股。恆生指數開報２５７３２點，
升３１０點或升１﹒２２％，主板成交２５﹒３０億元。國企指數開報１０３０２點，升１１９
點或升１﹒１８％。恆生科技指數開報７７４６點，升１６５點或升２﹒１９％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒１８％，報３４﹒４元，以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅３﹒３％。；香港交易所（００３８８）升１﹒１６％，報３８５元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒４８％。；騰訊控股（００７００）升２﹒５９％，報５５
４﹒５元；中國移動（００９４１）升２﹒１５％，報５７元；友邦保險（０１２９９）升２﹒
１７％，報８２﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒３２％。
　　
　　恆指十大升幅股分表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒５０元　　　升４﹒８３％
　　中國神華（０１０８８）　　１２﹒９８元　　　升３﹒１８％
　　騰訊控股（００７００）　５５４﹒５０元　　　升２﹒５９％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒４０元　　　升２﹒５４％
　　友邦保險（０１２９９）　　８２﹒４０元　　　升２﹒１７％
　　中國移動（００９４１）　　５７﹒００元　　　升２﹒１５％
　　石藥集團（０１０９３）　　１７﹒４０元　　　升２﹒１１％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒９５元　　　升１﹒８４％
　　九倉置業（０１９９７）　　３３﹒４０元　　　升１﹒８３％
　　恆隆地產（００１０１）　　２２﹒５０元　　　升１﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　十大科指股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　３１﹒００元　　　升５﹒２６％
　　聯想集團（００９９２）　　　５﹒４０元　　　升３﹒８５％
　　小米集團（０１８１０）　　２３﹒３５元　　　升３﹒７８％
　　金蝶國際（００２６８）　　２１﹒１０元　　　升３﹒４３％
　　同程藝龍（００７８０）　　１６﹒４２元　　　升３﹒１４％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　３﹒１７元　　　升２﹒９２％
　　眾安在線（０６０６０）　　５３﹒７０元　　　升２﹒８７％
　　美團點評（０３６９０）　２７２﹒８０元　　　升２﹒８７％
　　騰訊控股（００７００）　５５４﹒５０元　　　升２﹒５９％
　　貓眼娛樂（０１８９６）　　１６﹒０４元　　　升２﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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