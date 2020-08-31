《盤後部署》港股不乏利好因素，惟短期或先下試２５０００

《經濟通通訊社３１日專訊》港股今日高開低走，並以全日最低位收市，日線圖上留下一支

身軀頗長的陰燭，２５０天線亦得而復失，不排除短期將反覆回試２５０００再重拾升勢。

受惠美股上周五的樂觀氣氛帶動，恆指今早高開３１０點報２５７３２，隨後一度擴大升幅

至４２５點，高見２５８４７，突破２５０天線（約２５７７６），並創逾一個月新高，惟上方

阻力仍然較大，尾市跌幅擴大至逾１００點，收市競價時段更進一步「嘜」低至全日低位收市，

最終報２５１７７，跌２４５點或跌０﹒９６％，主板成交１８１７﹒７億元，按日增近１０％

。國企指數報９９９１，跌１９１點或跌１﹒８８％。恆生科技指數報７５４３，跌３７點或跌

０﹒４９％。

跌勢由剛放榜的內銀股領軍，工行（０１３９８）、建行（００９３９）、交行

（０３３２８）全線跌２－３％；而中移動（００９４１）亦挫近３％，四股合共拖低恆指逾１

２０點。騰訊（００７００）尾市轉跌，收挫近２％，報５３０﹒５元。只有港交所（００３８

８）獨力支撐大市，逆市升２﹒７９％，報３９１﹒２元，盤中高見３９７﹒８元創新高。

Ａ股同樣由升轉跌，滬綜指倒跌０﹒２４％，報３３９５；深成指跌０﹒６７％，報１３７

５８點；兩市合共成交１﹒０３萬億元人民幣，按日增加９％。



＊人民幣後市審慎樂觀，百勝中國明日起招股＊



聯儲局上周稱，容許美國通脹高於２％的局方目標，意味聯邦基金利率會較長時間維持在目

前近零息水平，消息拖累美元持續疲弱，而人民幣則受惠造好。人民幣中間價轉強２８６點子，

報６﹒８６０５兌一美元，創逾一年新高；而在岸及離岸價則雙雙突破６﹒８５兌一美元水平，

見八個月高位。

分析對人民幣後市亦樂觀，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，人民幣匯率下一個目標為

６﹒８；而浙商證券看得更牛，不排除在６﹒７５附近形成新中樞，隨後或升抵６﹒６水平。若

企業進一步大規模結匯，且美元跌幅超預期，或進一步突破６﹒６。不過，仍要提防多個因素，

包括美國大選，以及隨而之來的中美衝突等，人民幣匯率仍有跌穿６﹒９的可能。

除了人民幣匯率或成短期利好港股的因素外，大型新股來港上市也是。百勝中國上周五（２

８日）已通過上市聆訊，今日起展開路演，明日（９月１日）起招股。據銷售文件，百勝將發行

４１９１萬普通股，每股最高定價４６８元，集資最多１９６億元。一手５０股，入場費２３６

３５﹒８元。據了解，耀才將預留３００億元作孖展額，信誠則預留１５０億元。



＊圖表形勢加資金流向轉差，惟料上升軌支持力頗大＊



今日為８月最後一個交易日，亦即業績期最後一日，相信個別股份短期震盪的情況將略為減

少，惟仍會受個別消息牽動。綜觀上述因素，港股不乏樂觀情緒，惟日線圖上，多個技術分析指

標均已轉差，投資者需有短期繼續反覆下跌的準備。

首先，９天ＲＳＩ早於上周四（２７日）轉淡，及至今日，趨勢仍然持續，並已跌穿５０水

平；其次，ＭＡＣＤ的牛差距連續第三日收窄，而ＳＴＣ今日起轉淡。另外，恆指的價位由保歷

加通道頂部（約２５７４８）有向下回試中軸（約２５１３２）的趨勢。值得留意的是，頂部略

有下移，而中軸則繼續上升，反映價位上升空間將被縮窄，惟仍屬易升難跌格局。

大市下跌，成交增加，屬利淡訊號。至於資金流向方面，雖然北水仍大力加持港股，淨流入

規模增加逾１４％至４８﹒９２億元，惟港股全日錄５﹒５５２億元資金淨主動賣出，結束過去

連續１５個交易日的淨主動買入，而大戶買沽比率則回落至５１：４９，過去五天平均為５４：

４６。

考慮到資金流向轉差及大戶好力動力疲弱，不排除恆指將回試保歷加通道中軸水平。不過，

由於目前恆指仍處於一浪高於一浪的格局，相信近期的上升軌，目前支持水平約２５０００的支

持力頗大。（ｋｌ）

