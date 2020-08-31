【中概焦點】百勝中國已交在港第二上市文件，集資最多１９６億元

《經濟通通訊社３１日專訊》據百勝中國（０９９８７）向美國證券交易委員會遞交的在港
第二上市招股書顯示，今次公司在港計劃發售４１９１﹒０７萬股，當中約４％作公開發售，
９６％為國際配售。每股招股價不高於４６８元，集資最多１９６﹒１４億元，高於早前傳出集
資約１５６億元。按每手５０股計算，入場費２３６３５﹒８元。（ａｌ）
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