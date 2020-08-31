【大國博弈】傳英基金夥Ｔｒｉｌｌｅｒ洽購ＴｉｋＴｏｋ多國業務

《經濟通通訊社３１日專訊》據外電報道指，英國基金公司Ｃｅｎｔｒｉｃｕｓ夥拍中國抖

音海外版ＴｉｋＴｏｋ競爭對手Ｔｒｉｌｌｅｒ，尋求以２００億美元收購ＴｉｋＴｏｋ美國、

澳洲、新西蘭、印度等國業務。

消息指Ｔｒｉｌｌｅｒ只佔少量股權，而作價將包括１００億美元現金、１００億美元未來

利潤分成。

不過ＴｉｋＴｏｋ則回應指未有收到Ｃｅｎｔｒｉｃｕｓ的收購建議。（ａｌ）

