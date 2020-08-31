【華為風波】傳華為專注雲業務，仍能獲取美國晶片

《經濟通通訊社３１日專訊》據英國《金融時報》周日（３０日）報道指，中國通信設備製

造商華為正專注其雲業務，而儘管受到美國制裁，該業務仍然能獲取美國晶片。

據消息人士指，華為雲計算業務向企業提供計算和存儲服務，使他們能夠發展人工智能，華

為年初更將雲業務與智能手機、電信設備業務放在同等地位。目前雲業務部門正在強化服務，中

國政府亦將通過公共雲合約加大對華為的支持。（ａｌ）

