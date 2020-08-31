【大國博弈】菲律賓建議終止在美國黑名單上的中資企業合約

《經濟通通訊社３１日專訊》菲律賓外長洛欽上周五（２８日）向美國有線電視新聞表示，
將建議政府終止與所有被美國列入黑名單的中資企業合約，但沒有具體點名任何一間公司或項目
。
目前被美國列入黑名單的中資企業包括中交建（０１８００），該公司與菲律賓合作在馬尼
拉附近的甲米地機場建設項目，投資金額達１００億美元。
菲律賓總統杜特爾特發言人羅克表示，菲律賓主要考慮政府的基礎設施項目，如果中美兩國
能夠和平友好解決所有問題，亞太區將受惠。（ａｌ）
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