【安倍辭任】安倍晉三與特朗普今早通話，強調美日聯盟政策不變

《經濟通通訊社３１日專訊》據共同社指，日本首相安倍晉三今早與美國總統特朗普舉行電
話會談。
而據日本內閣官房長官菅義偉指，特朗普強調對自己的「密友」安倍晉三辭職感到沮喪，不
過安倍晉三在會談中強調，強化日美聯盟的政策不會改變，日方亦希望就新導彈防禦策略與美方
密切合作，並同意就疫苗研發進行合作。（ａｌ）
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