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即市新聞

31/08/2020 18:02

《台股攻略－馮偉明》台股大跌１３７點，失守１２６００點

　　《台股攻略》台股指數今早（３１日）雖跟隨外圍股市上升，但因權值股遇上高位沽壓，加
上ＭＳＣＩ季度調整，最終收１２５９１點，大跌１３７點，成交金額升至新台幣２４５６億元

　　權值股方面，台積電原本因市場傳出蘋果新電腦ＧＰＵ採用其５納米晶片生產，股價曾升超
過１％，惟沽盤趁高位湧現，令其倒頭下跌，最終收新台幣４２６﹒５０元，跌新台幣８﹒５０
元。大立光亦跟隨下跌，收新台幣３３８５元，跌新台幣３５元，而鴻海則於上日收市價附近整
理，收新台幣７６﹒９０元，跌新台幣０﹒６０元。其他權值股如台達電、聯電、國巨及可成亦
跌勢沉重。傳產股及金融股亦全面下挫。台塑四寶全面下跌，其中以台化跌幅達３％；金融股指
標富邦金及國泰金同樣報跌。航運股強勢持續，陽明海運今日升至漲停價新台幣１０﹒１０元收
市，創２８個月來新高；而長榮海運升超過６％，收新台幣１７﹒４０元，股價創兩年半以來新
高。
　　外圍經濟不穩定性，加上新冠肺炎疫情、中美貿易戰及美國總統大選仍會左右後市走向，加
權指數能否向上挑戰１３０００點仍待觀察。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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