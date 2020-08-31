【吉利開車】吉利回Ａ有進展半日揚９％，長汽績佳股價升幅反超前

《經濟通通訊社記者梁凱菱３１日報道》吉利（００１７５）自月中公布業績後，股價一直

於１５至１６元徘徊，惟最新「回Ａ」有進展，剛已完成上市輔導，有望成為內地科創板上首隻

汽車股，刺激股價重新開車！日線圖上，多個技術分析指標均已轉好，不排除股價可升抵約１７

﹒６元。不過，吉利並非半日最佳汽車股，取而代之的是長城汽車（０２３３３）。



＊吉利日線圖形勢轉好，即市支持位１６﹒９元＊



吉利今早裂口高開近半成至１６﹒５元，甫開後曾短暫測試２０天線（約１６﹒３１９元）

支持，未觸及僅低見１６﹒３２元已反覆上試高位，半日最高見過１７﹒１８元，創近兩周高位

，升幅９％，中午則收報１７﹒１６元，飆升９﹒０２％。

日線圖上，價位已重回保歷加通道中軸之上，而ＳＴＣ已轉好，１４天ＲＳＩ則繼續向好；

加上，ＳＡＲ剛出現極點高位，意即未來三個交易日內，若有任何一個收市位高於１７﹒１８元

，價位後市繼續反彈機會極大。

據經濟通報價系統顯示，吉利的半日成交１６﹒６６億，為第六大活躍股份，並是該股８月

１７日（中期業績公布當日）以來最大，資金淨主動買入３﹒４７，較過去五天平均多出約７﹒

５倍；大戶買沽比率達６７：３３，同樣較過去五天平均的５６：４４理想，反映好友大戶已控

制大局。

即市支持位已推高至１６﹒９元，前高位１７﹒２元今日已幾近觸及，下個高位為１７﹒４

４元；而目前保歷加通道頂部約１７﹒５２５元，黃金比率０﹒６１８倍反彈目標為１７﹒６４

８元，以上目標僅供參考。



＊吉利自宣布回Ａ起累漲４４％，長汽次季績佳超前飆７２％＊



據浙江證監局周五（２８日）披露，吉利的上市輔導工作已全部完成，意味下一步將正式遞

交科創板招股說明書，並將成為科創板的首隻汽車股。

吉利６月１７日公布，建議在科創板發行不超過約１７﹒３２億股人民幣股份，不超過擴大

後股本的１５％，全部涉及新股。以吉利上日收市價１５﹒７４元計，集資規模或達近２７３億

元。吉利回Ａ的動議已於７月２９日獲股東大會通過。由宣布回Ａ至今，吉利截至半日收市，累

計升幅４４％，惟並非同期升幅最大汽車股。

同期表現最佳的汽車股，則是長城汽車，相信與各大行於其績後先後唱好有關。長汽早於上

月底已公布中期業績快報，純利１１﹒５３億元人民幣，按年跌２４﹒０２％。不過，多間券商

均看好，認為長汽第二季復甦強勁，表現亦勝預期，當時看得最牛的大行為匯證，予目標價９﹒

８元。隨後集團公布的７月營運數字亦理想，當月銷量升３０％，產量亦升近２３％；美銀美林

上調目標價至１０﹒２元，最城最牛。而長汽上周五收市後再補充公告，上半年銷量挫近１７％

至１０２５﹒７萬部，進一步推升股價，今日半日收高近１１％，報８﹒７３元，創近兩年半新

高（以除淨後股價計算）。



＊靜待吉利宣布Ａ股定價，持貨者或需先行上賺＊



反觀吉利，中期少賺４３％至２２﹒９７億元人民幣，銷量跌１９％至５３﹒０４萬部，並

下調全年銷售目標６％至１３２萬部。當時大行看法分歧，美銀美林、大和、匯證均看淡，並削

目標價，而大摩僅看８元。值得留意的是，吉利下調銷量目標已有前科，去年亦曾降目標１０％

至１３６萬部。

累計升幅緊隨吉利其後的是比亞迪，集團早前宣布計劃分拆旗下半導體業務於科創板上市。

集團最新公布業績，中期多賺１４％至１６﹒６２億元人民幣；新能源汽車銷量按年大幅下滑，

仍位居全球前列，惟集團並沒公布實際數字。瑞信最新上調比亞迪的目標價６６％至１００元，

維持「跑贏大市」評級。比亞迪半日揚３﹒５％，報７９﹒８５元。

由此看見，推升股價的主要因素還需靠業績，若吉利沒有回Ａ計劃，不排除其股價將跑輸同

業。記者早前已統計眾多具回Ａ概念的股份，包括中芯國際（００９８１）、康希諾生物－Ｂ（

０６１８５）等，結論：Ａ股定價公布之時，或是股價最耀眼之際。

