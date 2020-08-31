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即市新聞

31/08/2020 11:07

《窩輪豪情－梁業豪》料港股反覆偏穩，須提防午市再呈急挫

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費
業、資訊科技業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股
票現為小米集團（０１８１０）、海底撈（０６８６２）與友邦保險（０１２９９），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時參考的股
票，則宜首選郵儲銀行（０１６５８）、建設銀行（００９３９）與工商銀行（０１３９８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業、非必須性消費業與醫療保
健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小米集團、友邦保
險與海底撈，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相相關認沽權證或
熊證超短線圖利時參考的股票，則宜首選郵儲銀行、工商銀行與民生銀行（０１９８８）。
　　指數期貨的高開幅度不大，相信與今天（３１日）為８月份場外股票期權到期有關，淡友大
戶不會任由好友推高最後結算價。初步看來，今天大市呈現反覆偏穩的機會較大，但須小心午市
急挫的情況有可能再度出現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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