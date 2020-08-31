比亞迪電子（２８５）中期多賺３﹒３倍至２４﹒７億人幣，不派息

《經濟通通訊社３１日專訊》比亞迪電子（００２８５）公布截至今年６月３０日止中期業

績，純利為２４﹒７３億元（人民幣．下同），按年升３﹒３倍；每股盈利為１﹒１元，按年升

３﹒３倍；不派息。

期內，收入３１３﹒８６億元，按年升３４﹒８２％；毛利為４１億元，按年升１﹒６４倍

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＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

