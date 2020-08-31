《談國論企－黎偉成》工業巨企７月份利潤升兩成

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２０年７月份同比增長

１９﹒６％，較６月份的升幅提速８﹒１人固百分點，使１－７月份同比跌勢明顯放緩，足見國

家防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情達效再精準有序復工復產復商復市，挺企業、保就業之

策使內需轉強挺工業生產和經營回報徐徐改善，經濟基本回復穩中有進發展，表現難能可貴。惟

美、歐等地經濟受惡疫所困有衰退威脅，使中國以工貿為主的對外經濟受壓仍相當沉重。



＊高技術製造業表現理想仍受困海外市場＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２０年

１－７月份累計３﹒１萬億元，即使同比減少８﹒１％，唯是相對於１－６月份２﹒５１１４萬

億元的１２﹒８％降幅少減４﹒７個百分點，連同１－５月份１﹒８４３４萬億元減１９﹒３％

和１－４月份１﹒２５９７萬億元減２７﹒４％分析，便可見規模以上工業企業（簡稱工業大企

．下同）自４月份的復工復產和回報，取得相對理想的成果；難得的，是工業大企陸續收復１－

３月份跌３６﹒７％和１－２月份跌３８﹒３％的失地。

工業大企的實現利潤於７月份達５８９１﹒１億元同比增長１９﹒６％，較６月份６６６５

億元的１１﹒５％升幅加快８﹒１個百分點，升幅當然遠高於５月份５８２３﹒４億元的６％，

而４月份少賺４﹒３％，反映出工業大企在二季度的經營回報有持續性的良佳提升，實乃十分良

性的經濟社會啟示，更顯政府的防控惡疫措施效佳。

此可在工業大企兩大方面看：（甲）實現利潤徐徐改進，可見之於多個方面，其中（一）在

產業方面：（Ｉ）製造業實現利潤總額於２０２０年１－７月份累計２﹒６２５８萬億元同比減

少４﹒５％，較６月份２﹒１２２萬億元所減９﹒８％少減５﹒４個百分點，而１－５月份

１﹒５４６１萬億元減１６﹒６％和１－４月份１﹒０２６萬億元減２６﹒８％，有明顯改進；

（ＩＩ）電力、熱力、燃氣生產和供應業賺２８１０﹒５億元同比減少３﹒３％，比１－６月份

２２４５億元同比減少８﹒７％，同樣是減幅不斷收窄。問題是（ＩＩＩ）採礦業的實現利潤總

額，於１－７月份賺１９５３億元的同比跌幅仍高達４１﹒６％，可見此一產業存困甚深。

再以（二）行業看，全國規模以上工業的４１大類行業於１－７月份的回報情況，便可印證

製造業的表現頗不錯之說不虛：利潤有上升的主要為（１）計算機通計及其他電子設備的利潤增

長２８﹒７％，（２）煙草農副產品多賺２０﹒１％，（３）專用設備利潤於份同比上升

２４﹒１％，皆比１－６月份累計之數的同比升幅要高。惹人注目的，更是（４）通用設備製造

業利潤於１－７月份同比升３﹒２％，扭轉１－６月份尚跌１﹒１％之況。

實現利潤總額仍跌的大企業，跌幅普見收窄，尤其是：（５）黑色金屬冶煉和壓延加工製造

業跌幅３２％遠低於１－６月份的４０﹒３％跌幅，連（６）石油然氣開採業減幅由７２﹒６％

稍收窄至７２﹒１％，顯能源資源行業有漸次緩困傾向。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



（乙）工業企業的的財務狀況（Ａ）整體收支情況，營業收入於１－７月份累計５５﹒０６

萬億元同比減少３﹒９％，比１－６月份４６﹒３１億元的５﹒２％少減１﹒３個百分點，更比

發生營業成本４６﹒４９億元的３﹒６％減幅多減０﹒３個百分點，由是營業收入利潤率

５﹒６３％，高於１－６月份的５﹒４２％、１－５月份的５％、１－４月份４﹒４５％、１－

３月份的３﹒９４％和１－２月份的３﹒５４％，同樣顯示工業企業在復工復產後的經營和回報

，有改進。

（Ｂ）企業的（ｉ）產成品存貨於７月末達４﹒４８萬億元，同比增長７﹒４％，相對於６

月末４﹒４４萬億元的８﹒３％升幅低０﹒９個百分點，意味企業出貨量有所增加，為良性啟示

；（ｉｉ）應收帳款於７月末時達１５﹒５萬億元同比增長１４％，高於６月末１５﹒３４萬億

元增１２﹒７％和１－５月份１５﹒１３萬億元同比所增的１３％，可解讀為企業加大放帳力度

爭取出貨。

規模以上工業企業的業務業績自二季度開始續見改進，特別是７月及６月份的表現更佳，當

會帶動中小微企業的經營和回報，有逐步回升。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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