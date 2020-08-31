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即市新聞

31/08/2020 09:25

《異動股》吉利汽車（００１７５）開漲近半成，回Ａ完成上市輔導

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據浙江證監局周五（２８日）披露，吉利（００１７５）的上
市輔導工作已全部完成，意味下一步將正式遞交科創板招股說明書。吉利汽車開升４﹒８３％，
報１６﹒５元破二十天線（１６﹒２８６元）；成交約３２０萬股，涉資５２７５萬元。
　　吉利６月時公布，建議在科創板發行不超過約１７﹒３２億股人民幣股份，全部涉及新股，
並不超過擴大後股本的１５％。以吉利上日收市價１５﹒７４元計，集資規模或達近２７３億元
。吉利回Ａ的動議已於７月２９日獲股東大會通過。
　　恆生指數開報２５７３２，升３１０點或升１﹒２２％，主板成交２５﹒３０億元。國企指
數報１０３０２，升１１９點或升１﹒１８％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　（００１７５）　　１６﹒５０元　　　升４﹒８３％
　　東風集團　（００４８９）　　　５﹒５０元　　　升１﹒６６％
　　恆大健康　（００７０８）　　２８﹒８０元　　　升１﹒５９％
　　比亞迪股份（０１２１１）　　７８﹒８０元　　　升２﹒１４％
　　北京汽車　（０１９５８）　　　３﹒８０元　　　升１﹒０６％
　　廣汽集團　（０２２３８）　　　７﹒２６元　　　跌０﹒２７％
　　長城汽車　（０２３３３）　　　８﹒０３元　　　升１﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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