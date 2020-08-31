《異動股》吉利汽車（００１７５）開漲近半成，回Ａ完成上市輔導

《經濟通通訊社３１日專訊》據浙江證監局周五（２８日）披露，吉利（００１７５）的上

市輔導工作已全部完成，意味下一步將正式遞交科創板招股說明書。吉利汽車開升４﹒８３％，

報１６﹒５元破二十天線（１６﹒２８６元）；成交約３２０萬股，涉資５２７５萬元。

吉利６月時公布，建議在科創板發行不超過約１７﹒３２億股人民幣股份，全部涉及新股，

並不超過擴大後股本的１５％。以吉利上日收市價１５﹒７４元計，集資規模或達近２７３億元

。吉利回Ａ的動議已於７月２９日獲股東大會通過。

恆生指數開報２５７３２，升３１０點或升１﹒２２％，主板成交２５﹒３０億元。國企指

數報１０３０２，升１１９點或升１﹒１８％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車 （００１７５） １６﹒５０元 升４﹒８３％

東風集團 （００４８９） ５﹒５０元 升１﹒６６％

恆大健康 （００７０８） ２８﹒８０元 升１﹒５９％

比亞迪股份（０１２１１） ７８﹒８０元 升２﹒１４％

北京汽車 （０１９５８） ３﹒８０元 升１﹒０６％

廣汽集團 （０２２３８） ７﹒２６元 跌０﹒２７％

長城汽車 （０２３３３） ８﹒０３元 升１﹒９０％

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（ｎｓ）

