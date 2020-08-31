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即市新聞

31/08/2020 09:31

《異動股》比亞迪電子（２８５）升近６％，中期多賺３﹒３倍

　　《經濟通通訊社３１日專訊》比亞迪電子（００２８５）升５﹒７７％，報３１﹒１５元，
破十天（２８﹒５８５元）、二十天線（２９﹒７８５元）；成交約１０７萬股，涉資３３３５
萬元，主動買盤６５％。
　　集團截至今年６月底止中期業績，純利為２４﹒７３億元人民幣，按年升３﹒３倍；每股盈
利為１﹒１元人民幣，不派息。
　　期內，收入３１３﹒８６億元人民幣，按年升３４﹒８２％；毛利為４１億元人民幣，按年
升１﹒６４倍。
　　現時，恆生指數報２５７４０，升３１８點或升１﹒２５％，主板成交３３﹒９５億元。國
企指數報１０３２８，升１４６點或升１﹒４４％。
　　上證綜合指數報３４１６，升１３點或升０﹒３８％，成交４８﹒５３億元人民幣。深證成
份指數報１３９４７，升９６點或升０﹒６９％，成交１２１﹒６６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　３１﹒１５元　　　升５﹒７７％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　３﹒２６元　　　升２﹒５２％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　９﹒９４元　　　升０﹒３０％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　４９﹒９０元　　　升１﹒９４％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１２０﹒７０元　　　升２﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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