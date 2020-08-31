《異動股》阿里巴巴（０９９８８）升近３％，股價再度破頂

《經濟通通訊社３１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升２﹒８９％，報２８５元；成

交約２６１萬股，涉資７﹒４０億元。股份盤中高見２８５元，再創上市新高。

阿里巴巴早前召開「第八屆中國淘寶村高峯論壇新聞發布會」，並公布過去一年淘寶村數量

增加上千個，淘寶鎮數量增加六百多個。得益於阿里巴巴建設的數字技術新基建，疫情期間中國

農產品上行的供應鏈迅速恢復，工廠和企業快速復工復產。

截至今年６月３０日全國淘寶村已達５４２５個；淘寶鎮達到１７５６個。

現時，恆生指數報２５７４７點，升３２５點或升１﹒２８％，主板成交１７７﹒５４億元

。國企指數報１０３３２點，升１４９點或升１﹒４７％。恆生科技指數報

７６４６點，升６５點或升０﹒８７％。

上證綜合指數報３４１９點，升１５點或升０﹒４７％，成交７２３﹒８０億元人民幣。

深證成份指數報１３８９５點，升４４點或升０﹒３２％，成交１０６４﹒４５億元人民幣

。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ３２﹒００元 升８﹒６６％

恆騰網絡（００１３６） ０﹒２５元 升１﹒２１％

阿里巴巴（０９９８８） ２８５﹒００元 升２﹒８９％

京東集團（０９６１８） ３１６﹒４０元 升２﹒５９％

小米集團（０１８１０） ２２﹒８５元 升１﹒５６％

微盟集團（０２０１３） １２﹒５４元 升１﹒２９％

騰訊控股（００７００） ５４８﹒００元 升１﹒３９％

聯想集團（００９９２） ５﹒２７元 升１﹒３５％

心動公司（０２４００） ４１﹒６０元 升１﹒２２％

易鑫集團（０２８５８） ２﹒０２元 升１﹒００％

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