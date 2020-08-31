《午市前瞻》Ａ股強勢且港股曾破牛熊線，短期料能挑戰２６５００

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股三大指數齊揚，加上中國８月非製造業ＰＭＩ升至５

５﹒２，Ａ場指數反覆向好，牽動港股今早高開３１０點報２５７３２點後橫行，更曾升至２５

８４７半日高位破２５０天線（２５７７９點），惟其後升幅略收窄而低見２５６９６點半日低

位後於２５７００點位置徘徊，港股半日最終收報２５７６７點，升３４５點或升１﹒３６％，

主板成交８０１﹒７１億元。國企指數報１０３１１，升１２９點或升１﹒２７％。恆生科技指

數報７７５３點，升１７２點或升２﹒２８％。

Ａ場方面兩指齊揚升，上證綜合指數報３４３０點，升２７點或升０﹒８０％，成交２７５

２﹒９２億元人民幣。深證成份指數報１３９３７點，升８５點或升０﹒６２％，成交３７７９

﹒５９億元人民幣。

藍籌股方面今早由吉利汽車（００１７５）帶領，揚９﹒０２％，報１７﹒１６元；而重磅

股方面，則由今早破頂的港交所（００３８８）領跑，揚升３﹒６８％，報３９４﹒６元；中移

動（００９４１）升１﹒８８％，報５６﹒８５元；騰訊（００７００）走上１﹒９４％，報５

５１元；匯控（００００５）升１﹒４７％，報３４﹒５元；友邦（０１２９９）升０﹒４３％

，報８１元。



＊生科八股未能如願加入「港股通」齊走軟，信達生物跌近４％＊



恆指公司宣布八隻生科股未能按原來計劃加入「港股通」相關指數，包括信達生物（０１８

０１）、沛嘉醫療（０９９９６）與啟明醫療（０２５００）等，帶動Ｂ類股齊走軟。信達生物

（０１８０１）走低３﹒８６％，報５４﹒８元；沛嘉醫療（０９９９６）跌２﹒７８％，報２

６﹒２元；啟明醫療（０２５００）跌０﹒２９％，報６９﹒９元；康寧傑瑞（０９９６６）軟

２﹒２５％，報１６﹒５２元；康方生物（０９９２６）跌３﹒６７％，報２８﹒８５元；百濟

神州（０６１６０）下行１﹒２２％，報１４６﹒２元；諾誠健華（０９９６９）跌１﹒５％，

報１３﹒１４元；康希諾（０６１８５）軟３﹒８６％，報１６７元。

受美元走軟及美國聯儲局政策轉變的影響，金價上周五（２８日）反彈２％，金股亦受提振

揚升。中國黃金國際（０２０９９）揚升９﹒８８％，報１１﹒１２元；紫金礦業（０２８９９

）走上８﹒０８％，報５﹒６２元；山東黃金（０１７８７）上行４﹒９５％，報２２﹒２５元

；恆興黃金（０２３０３）升３﹒４９％，報３﹒８６元；招金礦業（０１８１８）升２﹒４５

％，報９﹒１９元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）微升１﹒０６％，報１４３５元。

據消息指，印度國有煉油企業已停止從與中國政府有關聯的公司購買原油，而早前印度政府

出台限制從鄰國進口原油的規定。惟油股齊揚升，「三桶油」包括中石油（００８５７）升３﹒

３７％，報２﹒７６元；中海油（００８８３）揚４﹒４６％，報９﹒１４元；中石化（００３

８６）走上４﹒３％，報３﹒６４元。而中石化冠德（００９３４）升０﹒６５％，報３﹒１１

元；中海油服（０２８８３）升０﹒４９％，報６﹒２１元。



＊５Ｇ龍頭中興利潤增逾２６％帶動５板塊落鑊，中興漲逾４％＊



中興（００７６３）中期公司權益持有人利潤增逾２６％至約１８﹒６億人民幣，每股盈利

亦增逾１４％至０﹒４元人幣，業續向好帶動５Ｇ股齊落鑊。中興升４﹒１８％，報２３﹒７元

；中國通信（００５５２）走上１﹒１８％，報５﹒１３元；鐵塔（００７８８）飆升３﹒３８

％，報１﹒５３元；京信通信（０２３４２）升２﹒６７％，報３﹒４６元；長飛光纖光纜（０

６８６９）升４﹒１８％，報１４﹒４６元。

內地餐飲股經連日熱炒後，今早曾全線逆市回吐，隨後板塊個別發展。九毛九（０９９２２

）跌２﹒９３％，報１７﹒９２元；海底撈（０６８６２）軟１﹒６２％，報５１﹒６５元；

呷哺呷哺（００５２０）跌１﹒１％，報９﹒８８元；頤海國際（０１５７９）跌０﹒９５％，

報１２５﹒２元。惟中國旺旺（００１５１）揚升２﹒２１％，報５﹒５４元；周黑鴨（０１４

５８）升２﹒３１％，報８﹒８５元。

據Ｗｉｎｄ數據顯示，創業板註冊制順利落地之後，按照發行日計，今年以來Ａ場ＩＰＯ融

資總額已達２９４０億人民幣，創近十年新高。券商股今早齊齊落獲。中金（０３９０８）走上

５﹒２７％，報１９﹒１６元；中信証券（０６０３０）升５﹒０９％，報１９﹒４元；東方證

券（０３９５８）升４﹒３２％，報５﹒０７元；廣發証券（０１７７６）升４﹒０７％，報９

﹒４５元；海通證券（０６８３７）走上３﹒４％，報７﹒２９元；中信建投（０６０６６）升

３﹒１１％，報１１﹒９２元；招商證券（０６０９９）揚３﹒０３％，報１０﹒２元。



＊黃志陽：內地券商股能炒落後＊



港股本日揚逾３００點。安山資本資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，內地製

造業ＰＭＩ雖然微跌但仍處於擴張水平，加上Ａ股近期走勢強勁，除非美國政府加重打壓中國，

否則他仍看好Ａ股走勢，因經濟見復甦，料同時能刺激港股繼續走強。此外，美元繼續走弱，加

上各國央行繼續「量化寬鬆」，相信資金續流入股市。他續稱，恆指本日亦曾衝破俗稱「牛熊線

」二百五十天線（約２５７７９點），料短期能挑戰２６５００點，２４８００點見支持。

另外，黃志陽認為，內地券商股能炒落後，先見板塊已調整一段時間，後見Ａ股走勢佳料繼

續刺激成交量，當中他較看好中金。他指中金為螞蟻集團保薦人，短線炒作或更大。他建議１９

元水平買入，目標價２２元，穿１７﹒５元止蝕。（ｋｓ、ｊｃ）

