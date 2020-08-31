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即市新聞

31/08/2020 16:25

《美元走勢－羅明立》國會未達成救助方案，恐慌情緒或令美元反彈

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒７８　　　１０５﹒２９　　　１０５﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９３０　　　１﹒１８９４　　　１﹒１９０４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３６９　　　１﹒３３２３　　　１﹒３３３４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０４９　　　０﹒９０２６　　　０﹒９０３２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周五（２８日）公布７月核心個人消費支出物價指數，按年上升
１﹒３％，高於預期的１﹒２％；同期，個人支出按月上升１﹒９％，高於預期的１﹒５％。數
據利好大市，道指收報２８６５３點，升１６１點。美元則反覆向下，再跌近９２，鮑威爾之前
在全球央行年會的講話，令市場憧憬美聯儲容許平均通脹高於２％，代表未來一段長時間仍會維
持寬鬆貨幣政策，加息無期，利淡美元走勢。不過，美國將於１１月選行大選，為市場帶來不明
朗因素，加上國會未能達成救助方案，影響政府未來的救市開支，不利美國經濟復甦，恐慌情緒
會令美元反彈。
　　歐元區上周五公布８月工業景氣指數為負１２﹒７，略優於預期的負１４﹒３；同期，消費
者信心指數終值為負１４﹒７，符合市場預期；而８月經濟景氣指數則報８７﹒７，高於預期的
８５。歐元短線於高位整固，最新美國商品期貨交易委員會數字顯示，８月初歐元的淨持倉合約
張數首次突破了２０萬張之數，達至２１１７５２張，成為新歷史高位，反映投資者一直未有停
止看好歐元前景。建議短線投資者於接近１﹒１８５０前買入歐元，目標１﹒１９８５，以
１﹒１８３５為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８８０　　　１﹒１９８０　　　１﹒１８３５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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