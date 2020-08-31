《美元走勢－羅明立》國會未達成救助方案，恐慌情緒或令美元反彈

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒７８ １０５﹒２９ １０５﹒７４

歐元╱美元 １﹒１９３０ １﹒１８９４ １﹒１９０４

英鎊╱美元 １﹒３３６９ １﹒３３２３ １﹒３３３４

美元╱瑞郎 ０﹒９０４９ ０﹒９０２６ ０﹒９０３２

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國上周五（２８日）公布７月核心個人消費支出物價指數，按年上升

１﹒３％，高於預期的１﹒２％；同期，個人支出按月上升１﹒９％，高於預期的１﹒５％。數

據利好大市，道指收報２８６５３點，升１６１點。美元則反覆向下，再跌近９２，鮑威爾之前

在全球央行年會的講話，令市場憧憬美聯儲容許平均通脹高於２％，代表未來一段長時間仍會維

持寬鬆貨幣政策，加息無期，利淡美元走勢。不過，美國將於１１月選行大選，為市場帶來不明

朗因素，加上國會未能達成救助方案，影響政府未來的救市開支，不利美國經濟復甦，恐慌情緒

會令美元反彈。

歐元區上周五公布８月工業景氣指數為負１２﹒７，略優於預期的負１４﹒３；同期，消費

者信心指數終值為負１４﹒７，符合市場預期；而８月經濟景氣指數則報８７﹒７，高於預期的

８５。歐元短線於高位整固，最新美國商品期貨交易委員會數字顯示，８月初歐元的淨持倉合約

張數首次突破了２０萬張之數，達至２１１７５２張，成為新歷史高位，反映投資者一直未有停

止看好歐元前景。建議短線投資者於接近１﹒１８５０前買入歐元，目標１﹒１９８５，以

１﹒１８３５為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８８０ １﹒１９８０ １﹒１８３５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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