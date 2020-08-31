【中概焦點】百勝中國（９９８７）通過上市聆訊，集最多１９６億

農夫山泉（０９６３３）上周五（２８日）截止招股後，新股市場即迎來餐飲中概股百勝中

國（０９９８７）在港第二上市。百勝中國上周五已通過上市聆訊，將發行４１９１萬普通股，

每股最高定價４６８元，集資最多１９６億元。

部分券商已就該股回歸作部署。耀才表示，是次招股將預留３００億元作孖展額，信誠則預

計劃留１５０億元。《香港經濟日報》

