《再戰明天》內地公布財新製造業ＰＭＩ，美公布ＩＳＭ製造業指數

《經濟通通訊社３１日專訊》明日（１日）內地公布財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ

），美國公布ＩＳＭ製造業指數。



＊澳洲央行公布官方指標利率＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加梅嫩德

斯佩拉約國際大學組織的一場線上活動。９：：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯和西班牙央

行總裁德科斯在線上金融會議發表講話。

１２：３０ｐｍ，澳洲央行公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％



＊內地公布財新製造業採購經理人指數，美國公布ＩＳＭ製造業指數＊



在數據方面，明日７：３０ａｍ，日本公布７月失業率，料由２﹒８％上升至３％。

９：４５ａｍ，中國公布８月財新製造業採購經理人指數，料由５２﹒８降至５２﹒５。

４：００ｐｍ，歐元區公布８月製造業採購經理人指數，料由５１﹒８降至５１﹒７。

４：３０ｐｍ，香港公布７月零售銷售，年率跌幅料由下滑２４﹒８％擴闊至２６％。

５：００ｐｍ，歐元區公布７月失業率，料由７﹒８％升上８％。消費者物價指數公布８月

，年率料由０﹒４％降至０﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布８月製造業採購經理人指數，料由

５０﹒９升上５３﹒６。１０：００ｐｍ，美國公布７月營建開支，月率料由下滑０﹒７％升上

１﹒１％，８月ＩＳＭ製造業指數料由５４﹒２升上５４﹒５。



＊華廈置業（００２７８）開股東會＊



在本港，明日，華廈置業（００２７８）開股東會。（ｈｏ）

