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即市新聞

31/08/2020 19:54

《再戰明天》內地公布財新製造業ＰＭＩ，美公布ＩＳＭ製造業指數

　　《經濟通通訊社３１日專訊》明日（１日）內地公布財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ
），美國公布ＩＳＭ製造業指數。

＊澳洲央行公布官方指標利率＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加梅嫩德
斯佩拉約國際大學組織的一場線上活動。９：：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯和西班牙央
行總裁德科斯在線上金融會議發表講話。
　　１２：３０ｐｍ，澳洲央行公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％

＊內地公布財新製造業採購經理人指數，美國公布ＩＳＭ製造業指數＊

　　在數據方面，明日７：３０ａｍ，日本公布７月失業率，料由２﹒８％上升至３％。
９：４５ａｍ，中國公布８月財新製造業採購經理人指數，料由５２﹒８降至５２﹒５。　
　　４：００ｐｍ，歐元區公布８月製造業採購經理人指數，料由５１﹒８降至５１﹒７。　　
４：３０ｐｍ，香港公布７月零售銷售，年率跌幅料由下滑２４﹒８％擴闊至２６％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布７月失業率，料由７﹒８％升上８％。消費者物價指數公布８月
，年率料由０﹒４％降至０﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布８月製造業採購經理人指數，料由
５０﹒９升上５３﹒６。１０：００ｐｍ，美國公布７月營建開支，月率料由下滑０﹒７％升上
１﹒１％，８月ＩＳＭ製造業指數料由５４﹒２升上５４﹒５。

＊華廈置業（００２７８）開股東會＊

　　在本港，明日，華廈置業（００２７８）開股東會。（ｈｏ）

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