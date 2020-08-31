《本港樓市》差估署７月樓價指數按月跌０﹒４９％，走勢反覆

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，上月報３８４﹒８點

，按月跌０﹒４９％，指數回升一個月後再次轉跌，惟今年首七個月仍錄１﹒４８％升幅。

７月份各類型單位售價指數均告下跌，其中，中小型單位樓價指數報３８７點，按月下降０

﹒４９％；大型單位樓價指數報３２２﹒２點，按月跌０﹒５２％。（ｙｗ）

