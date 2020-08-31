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31/08/2020 10:09

《本港樓市》差估署７月住宅租金指數升０﹒５６％，連升２個月

　　《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅租金指數，今年７月私人住宅租
金指數報１８１﹒１點，按月０﹒５６％，連升兩個月，惟按年仍跌８﹒６７％；今年首７個月
住宅租金指數累積跌幅達４﹒５３％。　　
　　其中，１月中小型單位租金指數報１８５﹒２點，按月升０﹒６％；大型單位租金指數報
１４３﹒３點，按月升０﹒７％。（ｙｗ）

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