《神州民企》中國恒大中期純利跌５６％至６５﹒４億人幣，不派息

《經濟通通訊社３１日專訊》中國恆大（０３３３３）公布，截至２０２０年６月３０日止

六個月，純利按年跌５６﹒２％至６５﹒４億元（人民幣．下同），每股盈利０﹒４９５元，不

派中期息。

期內，收入按年升１７﹒５％至２６６６﹒３億元，期內核心業務利潤１９２﹒５億元，核

心業務利潤率為７﹒２％。

期內，合約銷售額為３４８８﹒４億元，按年增長２３﹒８％；合約銷售面積為

３８６３﹒２萬平方米，按年增長４７﹒５％。（ｂｎ）



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