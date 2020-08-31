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31/08/2020 16:42

《神州民企》中國恒大中期純利跌５６％至６５﹒４億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國恆大（０３３３３）公布，截至２０２０年６月３０日止
六個月，純利按年跌５６﹒２％至６５﹒４億元（人民幣．下同），每股盈利０﹒４９５元，不
派中期息。
　　期內，收入按年升１７﹒５％至２６６６﹒３億元，期內核心業務利潤１９２﹒５億元，核
心業務利潤率為７﹒２％。
　　期內，合約銷售額為３４８８﹒４億元，按年增長２３﹒８％；合約銷售面積為
３８６３﹒２萬平方米，按年增長４７﹒５％。（ｂｎ）

　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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