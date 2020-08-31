《小傳日記》魚缸真甩咳，牛熊線復失，中印現衝突，二萬五守實

《小傳日記》期結日後魚缸有返啲生氣，早市高開３１０點之後，更一度發力升過４００幾

點，升穿埋牛熊線（２５７７７點），不過午後一個屈尾十蒸發晒，兼且倒跌二百幾點，無啦啦

咁ＣＨＯＫ，有指話中印邊境再起衝突，印軍話中方喺周末向部拉達克邊界，採取具挑釁性嘅軍

事行動，魚缸一聽到有人打仗就梗係縮沙，內銀股似乎跌得最傷，建行

（００９３９）、工行（０１３９８）拖累港股跌近百點。最終港股以全日最低位收市，報２５

１７７，跌２４５點或近１巴仙，主板成交１８１７﹒７０億銀，按日增近一成。國企指數報９

９９１點，跌１９１點或跌近２巴仙。恆生科技指數報７５４３點，跌３７點或跌０﹒４９％。

內地Ａ股微跌，上證綜合指數報３３９５點，跌８點或唔夠半巴仙；深證成份指數報１３７

５８點，跌９３點或跌逾半巴仙。兩市合共成交１０３４４﹒６５億元人民幣。

大隻藍戰士普遍向下，大象（００００５）挫逾半巴仙，報３３﹒８銀；生發發

（００３８８）破頂飛高近３巴仙，報３９１﹒２銀，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅逾

３巴仙；ＱＱ（００７００）挫近２巴仙，報５３０﹒５銀，以現價計，該股暫連跌２日，累計

跌幅近半成；中移動（００９４１）潛近３巴仙，報５４﹒１５銀，以現價計，該股暫連跌３日

，累計跌幅近６巴仙；ＡＩＡ（０１２９９）潛逾１巴仙，報７９﹒８元。



＊內銀普績差齊齊跌成渣，百勝明招股餐飲股捱沽＊



大型內銀佬普遍中期盈利平均跌超過一成，但成班今日內銀佬玩過山車，上午上過一浸之後

，尾市齊齊瀉落嚟。建行走低近３巴仙，報５﹒４９銀；工行挫近４巴仙，報４﹒３４銀；中國

銀行（０３９８８）軟近１巴仙，報２﹒５４銀；交通銀行（０３３２８）潛水逾３巴仙，報４

﹒０５銀；招商銀行（０３９６８）跌親近４巴仙，報３７銀。

雖然百勝中國（０９９８７）預料聽日（９月１日）招股，但無奈餐飲佬呢排炒太勁，好多

都回吐。海底撈（０６８６２）瀉近半成，報５０銀；頤海國際（０１５７９）潛水近４巴仙，

報１２１﹒８銀；九毛九（０９９２２）走低近半成，報１７﹒６２銀；呷哺呷哺

（００５２０）跌４巴仙，報９﹒５９銀。



＊科網欠力水阿里小米舉，中興雖報喜表現仍包尾＊



今朝科指曾錄近２００點升幅ＡＴＭＸＪ齊飛起，不過午後似乎無咩力水，最終科指都要收

跌！跌得最痛嘅有金山軟件（０３８８８）跳落逾６巴仙，報４１﹒５銀；其次有網龍

（００７７７）跌低近６巴仙，報１９﹒８８銀；而同程藝龍（００７８０）都潛水近５巴仙，

報１５﹒２銀。而ＡＴＭＸ方面，阿里（０９９８８）同小米（０１８１０）今日齊齊破頂，前

者彈起逾２巴仙，報２８２﹒８銀，盤中高見２８７﹒６銀；後者升逾４巴仙，報２３﹒５銀，

曾高見２４﹒３銀。京東集團－ＳＷ（０９６１８）踢高近１巴仙，報３１０﹒６銀。美團（０

３６９０）就潛水近４巴仙，報２５５﹒６銀。

中興（００７６３）中期業績有得報喜！期內股東利潤升超過２６巴仙至約１８﹒６億銀人

仔，不過竟然要收低，走落近１巴仙，報２２﹒５５銀。而其他５Ｇ佬就可以收高！神州通信服

務（００５５２）升近半巴仙，報５﹒０９銀；京信通信（０２３４２）彈起近１巴仙，報３﹒

４銀；長飛光纖光纜（０６８６９）飛升逾３巴仙，報１４﹒３銀；鐵塔

（００７８８）無升跌，報１﹒４８銀。



＊印度唔入油三桶油仲牛，吉利要回Ａ車仔兩頭飛＊



有消息就話，印度國有煉油企業已經停止向神州政府有關聯嘅公司買原油！同時印度政府又

出限制從鄰國入口原油嘅規定。今朝油股都好有升勁，不過午後就弱反些少個別發展！「三桶油

」方面，中石油（００８５７）起哄近半巴仙，報２﹒６８銀；中海油（００８８３）彈起近１

巴仙，報８﹒８２銀；中石化（００３８６）升近３巴仙，報３﹒５８。

車仔佬今日有吉利（００１７５）回Ａ同長汽（０２３３３）仍然睇好未來５個月銷量向上

嘅消息帶起，今日個別股份有得開ｔｕｒｂｏ！吉利開車逾４巴仙，報１６﹒３８銀；而長汽（

０２３３３）起哄近７巴仙，報８﹒４１銀；敏實集團（００４２５）都彈起近７巴仙，報２６

銀。不過車仔佬天能動力（００８１９）雖然中期純利升多過四成，不過今朝升完之後就現獲利

盤，今日始終都要跌痛跳落逾一成四，報１６﹒６４銀；而廣汽（０２２３８）都跣低近９巴仙

，報６﹒６６銀。請請！



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