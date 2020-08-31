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即市新聞

31/08/2020 10:19

《真知灼見－溫灼培》聯儲局「平均通脹目標」動搖市場對美元信心

　　《真知灼見》聯儲局突然改變貨幣政策方針，動搖市場對美元的信任，驅使投資者拋美元。
　　聯儲局主席鮑威爾在上周四（２７日）的全球央行銀行家周年大會上，提出「平均通脹目標
」的一個全新政策立場。按他所指，為全力推動經濟增長，該局將加大在刺激經濟的力度上，甚
至會容許通脹於一段時間內超出該局制定的２％目標也在所不惜。由於鮑威爾沒有給予市場上述
方案的執行細節，市場正期待聯儲局９月１６日議息會，看屆時鮑威爾會否有所透露。

＊鮑威爾或預計疫情過後美國經濟續低迷＊

　　受疫情影響，鮑威爾早表明會維持寬鬆貨幣政策一段長時間。現在更把行之已久的貨幣政策
方針改變，在此有兩點值得關注。首先，這意味鮑威爾預計到就是疫情過後，美國經濟將持續低
迷，所以就是通脹回升也不能在貨幣政策上停止對經濟的扶助。當然，這裡也可能有第二個解釋
，就是鮑威爾擔心美國政府不斷在貿易製造出壁壘，大舉對入口貨物徵關稅，這會使美國貨品日
後價格大升。但這樣製造出來的通脹非代表經濟好，所以聯儲局要繼續量寬。

＊儲局應盡早釐定新遊戲規釋除市場憂慮＊

　　至於第二點更重要。美元本身並無黃金作後盾，其價值純在於市場對其「信任」。但若是聯
儲局任意搬弄龍門（貨幣政策準則）後更表示不會用任何「特定方法綁定政策當中定義」。這會
使人擔心聯儲局日後將無道印鈔。建議聯儲局應盡早釐定新遊戲規則以釋除市場對美元的信心疑
慮，否則只會使更多資金流離美元。這也解釋為何上周四聯儲局公布上述方案後美元匯價隨即跌
及金升的原因。提防歐元短期內將有機會挑戰１﹒２０美元的重大心理關口，及金價有機上衝
２０００美元大關。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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