《保障全方位－左偉豪》以輕鬆預算彌補危疾保障缺口

《保障全方位》新冠肺炎令市民對健康的關注提升到一個新高點。事實上，除了新病毒外，

各類嚴重疾病一直威脅著市民的健康及生命。雖然很多市民都或早已購買危疾保險，但這些保障

是否足以應付不斷變化的疾病威脅及醫療需要？



＊舊有危疾產品有保障缺口＊



多年前市場上的危疾保障產品，普遍只會提供一次性賠償，投保人如果不幸患上危疾，保單

於賠付後便會終結。即使產品提供多次賠償，其保障亦不及新推出的產品全面。隨著醫療科技日

益進步，患危疾病人的存活率越來越高，意味著復發機會亦相應增加，然而，由於年紀較大，再

投保一份全新危疾計劃所費不菲，若然未能負擔，保障就會出現缺口。

幸而，不只醫療技術日新月異，保險業也與時並進，適時按市民需要推出相應的保險產品。

有保險公司推出新危疾計劃，保費大約是一般多重保障儲蓄危疾的三至四成，讓客戶以非常輕鬆

的預算，來彌補現有保障的不足之處。針對危疾復發的特性提供多重危疾賠償及持續癌症保險賠

償等，構建更周全的危疾保障組合。

據資料顯示，癌症、心臟病發作及中風皆是本港常見致命疾病，而且具有高復發率。例如有

曾患腸癌的患者中，於手術後兩年內有一半機會再次復發，而每五個曾心臟病發作的人中便有一

人會於五年內再次因心臟病發作而入院；另外，每五個曾中風的患者當中，亦會有兩人會於五年

內再次中風。有見及此，這些新危疾產品針對癌症、心臟病發及中風提供多重保險賠償。一旦被

保人不幸確診患上以上危疾，可即時獲退還所有已繳保費作為首次索償保障，並啟動多重保障。

若其後癌症持續或患有中風等，亦可獲得相等於１００％保額的賠償，產品總保障更可高達保額

的４４０％。

由於癌症是本港最常見的危險疾病，其治療及康復時間亦難以估計，出院後的護理亦會為患

者帶來龐大的財政負擔，所以這些新產品亦特別為癌症患者

提供長達４年的持續癌症保險賠償。一旦投保人於首次索償後的一年半仍然患癌並需接受治

療，不論是復發、擴散或持續癌症，亦可選擇領取持續癌症保險賠償作為收入替代，以減輕患者

及其家人在康復期間的生活負擔，讓他們能夠專心休養。



＊提供無索償賠償保證回本＊



值得注意是，這些新危疾產品更提供無索償保險賠償。只要投保人於８５歲前沒有進行過任

何索償，即可獲退還全數已繳保費作獎勵，做到「有事有保障，無事可回本」。

我們難以避免疾病來襲，也不能預計其嚴重性。與其擔心現有危疾保單所提供的保障，未必

足以應付不幸患上癌症而有機會復發時的支出，不妨考慮以非常相宜的保費，投保一份與時並進

的保障計劃，填補有關危疾保障缺口，以策萬全。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

