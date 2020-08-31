中印邊境新對峙，滬深市調頭跌，港股挫２４５點收２５１７７點



《經濟通通訊社３１日專訊》上周美股三大指數齊揚，加上中國８月非製造業ＰＭＩ升至

５５﹒２，Ａ股兩市早段造好，牽動港股今早高開３１０點報２５７３２點後橫行，升幅曾擴大

至４２５點見２５８４７點，破２５０天線，惟午後滬深兩市開始轉弱，內銀股受累向下；其後

消息傳出印度軍方與中國軍隊周末在有爭議的東部拉達克邊界有軍事行動，而雙方已出現新對峙

，Ａ股及港股大市轉跌，恆指回吐，２５０天線得而復失兼穿十天線，最終收跌２４５點或

０﹒９６％，報２５１７７點，為全日最低位，十天線（２５２８６點）不保，主板成交

１８１７﹒７億元增加一成。國指收報９９９１，跌１９１點或１﹒８８％。恆生科技指數報

７５４３，跌３７點或跌０﹒４９％。

重磅股方面，港交所（００３８８））第二次中期息每股３﹒７１元明日除淨，逆市升

２﹒７９％，報３９１﹒２元。匯控（００００５）軟０﹒５９％，報３３﹒８元；中移動

（００９４１）跌２﹒９６％，報５４﹒１５元；騰訊（００７００）走低１﹒８５％，報

５３０﹒５元；友邦（０１２９９）跌１﹒０５％，報７９﹒８元。

Ａ股兩市午後錄外資流出，上證綜指收報３３９５點，跌８點或０﹒２４％；深證成指報

１３７５８點，跌９３點或０﹒６７％，總成交１０３４４﹒６５億人幣，較上個交易日多

９﹒１４％。



＊吉利炒回Ａ，收升逾４％＊



天風證券分析師郭明錤表示，受累美國封殺，華為不論能否在９月１５日後取得手機零部件

，其在手機市場的競爭力與市場份額均會受到負面影響，最壞情況是退出手機市場。華為零件供

應商普跌，瑞聲（０２０１８）跌０﹒１％，報４８﹒９元；舜宇（０２３８２）挫２﹒７１％

，報１１４﹒９元；中芯（００９８１）跌３﹒３％，報２４﹒９元。長飛光纖光纜

（０６８６９）中期純利按年跌近四成，惟收入錄２﹒６％增長，其中來自海外客戶的收入多

１７﹒８％，升３﹒０３％，報１４﹒３元。

吉利（００１７５）「回Ａ」有進展，剛已完成上市輔導，有望成為內地科創板上首隻汽車

股，收升４﹒０７％，報１６﹒３８元，為本日表現最佳藍籌。長汽（０２３３３）中期純利按

年跌２４﹒４６％，但管理層指無意調整全年銷售目標，預期到明年１月銷量仍樂觀，升

６﹒７３％，報８﹒４１元。北汽（０１９５８）跌１﹒３３％，報３﹒７１元；廣汽

（０２２３８）跌８﹒５２％，報６﹒６６元。





多隻內銀股昨日公布上半年業績，未知是否出於讓利因素，四大行純利按年跌幅在

１０﹒４％至１１﹒５１％之間，其中重磅建行（００９３９）中期盈利跌１０﹒７４％，另銀

保監宣布對建行及相關責任人員作行政處罰，罰款３９２０萬元人幣，收跌２﹒８３％，報

５﹒４９元；集團績後遭野村下調目標價近４﹒７％，指監管機構繼續要求銀行將利潤轉移至實

體經濟，並增加下半年的撥備，該行盈利增長壓力在下半年將繼續存在。另一被罰５３１５﹒６

萬人幣的農行（０１２８８）走低３﹒３６％，報２﹒５９元；工商行（０１３９８）挫

３﹒５６％，報４﹒３４元；中國銀行（０３９８８）軟０﹒７８％，報２﹒５４元。招商行

（０３９６８）表現較同業佳，純利僅微跌１﹒６３％，期內不良貸款率錄下降，績後獲中金上

調目標價逾兩成，稱公司在科技、客戶、品牌、資本及風控儲備的領先優勢正在擴大，隨市跌

３﹒６５％，報３７元。

恆指公司早前宣布多隻生物科技股獲納入恆生綜合指數，市場憧憬將獲北水買賣，惟恆指公

司指未能確定未有盈利的生物科技公司是否符合加入「互聯互通」資格，未能按原來計劃加入

「港股通」相關指數。信達生物（０１８０１）插９﹒３９％，報５１﹒６５元；沛嘉醫療

（０９９９６）跌４﹒２７％，報２５﹒８元；康希諾生物（０６１８５）走低５﹒４１％，報

１６４﹒３元；康方生物（０９９２６）跌１﹒３４％，報２９﹒５５元；啓明醫療

（０２５００）跌１０﹒５６％，報６２﹒７元。



＊美國防部新增制裁１１間中資企，中聯通收跌逾４％跑輸＊



中印衝突持續發酵，據外媒引述消息人士指，印度國有煉油企業已停止從與中國政府有關聯

的公司購買原油，涉及的企業包括三桶油和中國航油（新加坡）。惟三桶油今日受惠中石化

（００３８６）扣除非經常性損益虧損仍錄盈利，及有特別息派發，股價抽高。中石化走高

２﹒５８％，報３﹒５８元；中石油（００８５７）升０﹒３７％，報２﹒６８元；中海油

（００８８３）升０﹒８％，報８﹒８２元。Ｆ三星原油期（０３１７５）升１﹒２３％，報

２﹒９７４元。中海油服（０２８８３）跌１﹒４６％，報６﹒０９元。

美國國防部擴大制裁中國企業的名單，新增１１間公司，指控這些公司由解放軍所擁有或控

制，這些企業不會即時面臨制裁或懲罰，但《國防授權法》授權總統可以對在美國營運的企業，

調查、禁制及沒收所有資產。涉及的相關企業有今日表現最差藍籌中聯通（００７６２），跌

４﹒０２％，報５﹒４９元。中交建（０１８００）跌３﹒１２％，報４﹒３５元；中國建築國

際（０３３１１）跌０﹒８３％，報６﹒０１元。另中國運載火箭技術研究院及中國東方紅衛星

股份有限公司均隸屬於名單上的中國航天科技集團有限公司，其在港上市公司為中國航天國際控

股（０００３１），升１﹒０３％，報０﹒４９元。（ｎｓ）

