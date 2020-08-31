《每周華語－黃溢華》七海爭雄、誰主浮沉？

《每周華語》「七海」者，可視為太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋、地中海、加勒比海及

黑西哥灣所維成。「七海」有不少定義，但其意義十分之明顯，陸地及天空以外，大海比陸地更

大，更為重要。海洋有大量的資源，不只魚穫，深海石油，海洋的地緣戰略價值極為重要。



掌握海權自各國擁有巨大的戰艦而成為兵家焦點所在。美國派戰艦駛往仍鎖國的日本，不少

有智慧的大名已明白日本╱幕府不可能戰勝美國。當時日本各藩只有帆船而美國有蒸氣船，因而

無能力駛往美國，太平洋「太大」了！而日本仍未掌握遠航的「軟、硬」件。最終，日本明治維

新，日本開國，學習西方的各樣枓技。由遣唐使返日學習中國╱朝鮮文化，明治維新進一步學習

西方更先進的科技。引擎、冶金、數理化及先進的航海知識。買入槍炮及直接自英國訂造戰艦。

大清及日本都往西方購買軍備。日本乃大島國，更為重視海權。北洋水師不敵日本艦隊，而沙俄

亦給日本擊敗。七海爭雄，全球由陸路轉往海上爭霸。今時今日，自深海潛艦、主力艦，航母到

各式導彈、航母及戰機仍是極為重要的常規武備。



日本吸收了西方的科技，亦發展了自身的海上攻╱守的「戰略」！戰機配航母，可更為遠程

攻擊敵人、對手甚而偷襲。地理上的局限，日本坦克相對落後，今天三菱研制的「十式」坦克仍

未知真正的戰鬥力。但日本人不只吸收別國的科研，且可更上一層樓，使自身有能力全新建構戰

艦及戰機。引擎的研發，使日本戰機能力甚佳，二戰前見雷達不及英國等，局限了主力艦╱航母

的能力及攻擊力。



沙俄戰艦戰力水平亦高，可惜地理上沙俄艦隊遠航往太平洋對敵甚為吃虧。俄遠東太平洋艦

隊：左右今天亞洲海權的平衡點。二戰後日本戰艦「大落後」，目下仍由美國各大航母群作為

「美日」互補（「安條」）的重點攻力╱保衛力。



七海爭雄！花費鉅大。山本五十六早有見解，美國工業生產力驚人，日本不是美國的對手：

只可於首輪出擊取勝，否則日本不可能取勝，取勝後可以有「講和」條件，但亦不可能輕言全取

美英等國。英國面對德國海軍甚而日本戰艦戰機，海權力量一再收縮。英國已無力雄霸七海，而

歐盟加英國的海上軍力已大如前。



今年俄海軍節，普京明言建造更多先進的戰艦╱潛艦甚而無人駕駛的潛艦。海上稱霸，不只

花費鉅大，人力╱資源亦必須配備十足。潛艦乃無形殺手！英國取回福克蘭群島，全靠早有潛艦

駛去了福島：早作埋伏、取得先機！



太空、高空╱外太空、海洋及深海再加上全天候的全面通訊，乃奪取海權的條件：前蘇聯花

費未能跟上美國已終敗下來。美元之地位，乃美取海上話語權之本：無錢不行。而科研╱科技╱

軍備有金錢才可長期維持。



日本有山本五十六（１８８４－１９４３）的戰略智慧人才，可惜國力╱資源有限；不可能

真正取勝；但海上軍備的突破，卻又說明日本人的科研及工業能力。日潛艦「Ｉ－４００」便是

一例，日本的魚雷比德國更好。另方面，軍國主義絕對不是正路、平路，但以海上爭雄看，日本

乃亞洲諸國之強者。二戰前日本太空科技及基本數理化甚而漢學，今天仍執牛耳。



中國有功夫，亦有《西遊記》的孫悟空，武功好又有法力。但由海出發，只有鄭和下西洋的

成就。中國於海權，以防衛為本。歷史上，中國以長城為「分界」：與陸地分不開。大清面對海

上來襲及經商的要求，未及應對。今天亞洲海權又將由誰主導？！



萬里長城已成為軍事╱文化歷史。全方位的發展需要爭取海權及保衛海岸線甚而深海潛航。

大清及以前的中國朝代，離不開「馬上稱雄」。今天以海路本才是地球連接主線之一。中國不可

能全面用核能，也不可能全用電煤及水力╱風力╱太陽能發電：輸入貨物及石油重點主打靠海路

，因而各國更重視爭取各大海路的話語權。千多二千年前，陸路乃兵家必爭之地緣重點。而今天

空運及海運均極重要。其中石油等物資必須以海路為本進出各國：七海爭雄、誰主浮沉仍是主軸

之一。



日本安倍上周因病辭任首相。日本仍是戰敗國，但潛在的海軍力量不可低估。美國海軍配合

空中力量，自然是太平洋與「七海」的主導者。今天巨大的主力艦已退出了大海洋，代之而起的

是航母、潛艦、空中力量及各式各樣導彈的整體力量：「爭雄」花費巨大，但戰略上，擁有強大

的海洋自衛力量乃必須者。《資深市場人士 黃溢華》



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