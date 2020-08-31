  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/08/2020 09:12

《地產人眼－黃漢成》支持全民檢測，助經濟早日復常

　　《地產人眼》新冠疫情肆虐香港逾半年，百業經濟遭到前所未有之重創，本港第二季ＧＤＰ
按年下跌９％，連續５季收縮，創有紀錄以來最長時間衰退，第三波疫情爆發之時，香港因檢測
能力嚴重不足，故未能及時找出隱形患者，以致疫情急速擴散，單日確診人數曾一度過百人，弄
得全城人心惶惶，有市民前往私家診所或醫院進行病毒核酸檢測，但費用動輒需要數千元，實非
一般小市民所能應付，在中央政府的協助及馳援下，終傳來喜訊，特首日前宣布將於９月１日展
開社區普及檢測計劃，費用全免，全港市民可自願參與；新冠疫情反覆無常，唯有設法「早發現
、早隔離、早醫治」，香港經濟方有復甦的機會，港人生活始有望回復正常，所以是次全民檢測
，作為一個負責任的香港人，實在應大力支持。
　
　　經過去年的中美貿戰及修例風波，香港經濟早已五癆七傷，一場新冠疫症，更是壓垮香港經
濟的最後一根稻草，在封關隔離措施下，７月份每日平均旅客數字只得約６６０人次，零售數據
則從去年２月起連跌１７個月，旅遊及零售業慘成超級重災區，為抑止疫情蔓延，政府實施多輪
的限聚令，食肆固然大受影響，酒吧、卡啦ＯＫ、美容院、健身院、教育機構等亦被逼暫時停業
，大量從業員要放無薪假，支撐不住的經營者則只好無奈結業，可見疫情一日不退，香港人還要
繼續折騰受苦。
　
　　政府一直盡最大努力以應對疫情，終在萬事俱備下推出免費全民檢測，實乃愛民之舉，無奈
有人以政治有色眼鏡視之，對檢測極為抗拒，亦有人認為全民檢測未能與禁足令一起推行，感到
成效極低，反應未見積極；事實上，全民檢測雖難言能把疫患完全清零，但至少能盡量找出社區
中的隱形病人，防止他們把病毒擴散開去，是次疫情重創多個行業，僱主們更應鼓勵員工進行檢
測，令疫情盡快消退，百業方能重振，只要每個人願意多行一步，香港定能再見青天。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/08/2020
《股市一周》中美關係反覆港股周升308點　科指跑贏漲412點
中國故事28/08/2020
《神州經脈》傳TikTok快達出售協議　滬指破三千四連升五周
財經熱話28/08/2020
【全球放水】鮑威爾暗示美長期低息　分析師料澳元最值博
財經熱話28/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
財經熱話28/08/2020
《嚟緊炒D乜》中石化冠德財務狀況健康或派高息　值得中線吸納
財經熱話28/08/2020
【水中茅台】農夫山泉料超購逾3百倍　傳上限定價市值逾2千億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金