《地產人眼－黃漢成》支持全民檢測，助經濟早日復常

《地產人眼》新冠疫情肆虐香港逾半年，百業經濟遭到前所未有之重創，本港第二季ＧＤＰ

按年下跌９％，連續５季收縮，創有紀錄以來最長時間衰退，第三波疫情爆發之時，香港因檢測

能力嚴重不足，故未能及時找出隱形患者，以致疫情急速擴散，單日確診人數曾一度過百人，弄

得全城人心惶惶，有市民前往私家診所或醫院進行病毒核酸檢測，但費用動輒需要數千元，實非

一般小市民所能應付，在中央政府的協助及馳援下，終傳來喜訊，特首日前宣布將於９月１日展

開社區普及檢測計劃，費用全免，全港市民可自願參與；新冠疫情反覆無常，唯有設法「早發現

、早隔離、早醫治」，香港經濟方有復甦的機會，港人生活始有望回復正常，所以是次全民檢測

，作為一個負責任的香港人，實在應大力支持。



經過去年的中美貿戰及修例風波，香港經濟早已五癆七傷，一場新冠疫症，更是壓垮香港經

濟的最後一根稻草，在封關隔離措施下，７月份每日平均旅客數字只得約６６０人次，零售數據

則從去年２月起連跌１７個月，旅遊及零售業慘成超級重災區，為抑止疫情蔓延，政府實施多輪

的限聚令，食肆固然大受影響，酒吧、卡啦ＯＫ、美容院、健身院、教育機構等亦被逼暫時停業

，大量從業員要放無薪假，支撐不住的經營者則只好無奈結業，可見疫情一日不退，香港人還要

繼續折騰受苦。



政府一直盡最大努力以應對疫情，終在萬事俱備下推出免費全民檢測，實乃愛民之舉，無奈

有人以政治有色眼鏡視之，對檢測極為抗拒，亦有人認為全民檢測未能與禁足令一起推行，感到

成效極低，反應未見積極；事實上，全民檢測雖難言能把疫患完全清零，但至少能盡量找出社區

中的隱形病人，防止他們把病毒擴散開去，是次疫情重創多個行業，僱主們更應鼓勵員工進行檢

測，令疫情盡快消退，百業方能重振，只要每個人願意多行一步，香港定能再見青天。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》



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