《鍾之日記》８月魚缸埋單，中港齊彈２％

《鍾之日記》８月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美角力延續，美國最新將中交建、中聯通集團等１１家中資公司加入「軍方企業」名單；

中國修訂出口新規，將「基於資料分析的個性化資訊推送服務技術」列入限制出口條目，明顯針

對ＴｉｋＴｏｋ，外電消息指，ＴｉｋＴｏｋ賣盤交易可能會推遲到美國總統大選後。

外圍向好，中國官方ＰＭＩ數據表現不俗，港股今早高開３１０點，升幅曾擴至４２５點見

２５８４７點，破２５０天線，惟午後滬深兩市開始轉弱，加上消息傳出中印軍方又在有爭議的

東部拉達克邊界出現新對峙，大市轉跌，恆指最終收跌２４５點或０﹒９６％，報２５１７７點

，為全日最低位，主板成交１８１７﹒７億元增加一成。總結整個８月，恆指累升２﹒４％。

重磅股方面，港交所（００３８８））第二次中期息每股３﹒７１元明除淨，逆市升

２﹒７９％。騰訊（００７００）走低１﹒８５％。



＊Ａ場月升２﹒６％，ＰＭＩ反映經濟平穩＊



中國官方８月製造業ＰＭＩ按月略降至５１％，雖略低於市場預期的５１﹒２％，但連續６

個月保持在臨界點以上，表明製造業總體平穩運行；８月非製造業商務活動指數更表現突出，反

彈至５５﹒２％，比上月上升１個百分點，創兩年半新高。

經濟數據走強，外資進場，引發滬深股市今早衝高，滬綜指一度升逾１％，惟隨著外資午後

快速流失，滬指升幅蒸發，外資全日通過陸股通淨流出８０﹒２６億元（人民幣．下同），滬指

全日升轉跌，倒跌０﹒２４％，報３３９５﹒６８點，失守三千四。累計全月滬綜指上升

２﹒６％，錄得連續三個月上升。兩市全日成交１０３４４億元，較上日增９﹒１％，也是近半

個月來兩市交投首度突破萬億關，累計整個８月有１２個交易日成交超過萬億。



＊四大行盈利跌幅十年最大，內銀攜港股齊落＊



內地四大行公布中期報告，雖然四大行上半年營業收入均進帳個位數的增長，惟在疫情及讓

利壓力下，純利倒退超過１０％，是十年來最大幅度的利潤下跌。

其中，中行（０３９８８）為四大行中最差，中期盈利按年跌 １１﹒５１％，至約

１００９億元。其次是工商銀行（０１３９８），中期純利按年跌１１﹒３９％至１４８７﹒９

億元；建設銀行 （００９３９）純利按年跌１０﹒７４％，農業銀行（０１２８８）純利按年

亦跌１０﹒４％。

盈利大跌最主要可歸咎於信用減值損失大增，中行信用減值損失急升９７﹒４６％為四大行

之首，至約６６５億元；建行亦升４９﹒２２％，農行升３５％；而工行期內計提各類資產減值

損失１２５４﹒５６億，同比增２６﹒５％，其中貸款減值損失１１１７億元，增２１﹒６％。

農行行長張青松今日表示，由於經濟下行在金融領域的反映有一定遲滯，預計不良貸款的暴

露也會出現一定時間延遲，未來農行依然在不良貸款方面面臨一定反彈壓力。

四大行績後今早曾隨大市向好，惟沽盤陸續出現，午後更帶頭拖低港股。其中，工行表現最

差，收挫３﹒６％，農行（０１２８８）插３﹒４％，建行跌２﹒８％，中行（０３９８８）亦

軟０﹒８％。其他內銀股同樣受累，郵儲行（０１６５８）中期盈利同跌一成，收瀉８﹒５％，

光大銀行（０６８１８）挫３﹒８％，招行（０３９６８）跌３﹒７％，交行（０３３２８）亦

跌３﹒１％。



＊美國防部再增制裁對象，涉１８隻港股＊



美國國防部擴大制裁中國企業的名單，新增１１間公司，包括多家重要國企，範疇涵蓋航天

、基建、電訊、水利、核能及化工等，被牽涉到的上市公司數目不少。被納入名單的企業不會即

時面臨制裁或懲罰，但美國總統可以這些企業的在美環節採取措施，包括調查、禁制及沒收所有

資產。

美國國防部強調將繼續更新清單，在適當情況下加入更多公司，決心反制中國軍民融合發展

戰略。

最新被列入名單的公司有中交建（０１８００）、中國衛星（滬：６００１１８）、中國建

築（滬：６０１６６８）、中聯通集團、中國運載火箭技術研究院（ＣＡＬＴ）、中國化工集團

有限公司（ＣＮＣＥＣ）、中國化工集團公司（ＣｈｅｍＣｈｉｎａ）、中國電子（ＣＥＣ）、

中化集團（Ｓｉｎｏｃｈｅｍ）、中國三峽集團、中國核工程建設總公司（ＣＮＥＣＣ）。

據統計約有１８隻港股上市公司和受制裁企業有關，其中直接進入名單的中交建

（０１８００）則跌３﹒１％。部分上市公司跌幅較大，或與其和海外業務較密切有關，中電光

谷（００７９８）大跌６﹒４％，中聯通（００７６２）全日挫４％，中電華大（０００８５）

跌２﹒１％，中海外（００６８８）跌１﹒８％，南京熊貓（００５５３）跌１﹒７％，惟中國

核能科技（００６１１）仍升３﹒９％。





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