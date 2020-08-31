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即市新聞

31/08/2020 08:25

【大國博弈】中國修訂技術出口管制，ＴｉｋＴｏｋ賣盤或受阻

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國商務部與科技部周五（２８日）公布調整後的《中國禁止
出口限制出口技術目錄》，內容涉及５３項技術內容。其中，新增２３項限制出口的技術條目，
包括「基於資料分析的個性化資訊推送服務技術」。新規之下，令ＴｉｋＴｏｋ賣盤或受阻。
　　根據國家《技術進出口管理條例》，凡是涉及向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資或
是其他方式，均要嚴格遵守《技術進出口管理條例》的規定。其中限制類技術出口必須到省級商
務主管部門申請技術出口許可，獲得批准後方可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合同。
　　美國零售商沃爾瑪（Ｗａｌ－Ｍａｒｔ）證實，正聯合微軟公司，收購ＴｉｋＴｏｋ美國業
務，據報交易協議可能在近日內公布，而據報甲骨文亦有意收購。不過，在上述新版目錄中，加
入「基於資料分析的個性化資訊推送服務技術」，即有機會影響ＴｉｋＴｏｋ出售在北美、澳洲
和新西蘭業務。
　　據內媒分析，ＴｉｋＴｏｋ已經公開核心演算法，ＴｉｋＴｏｋ正是基於大數據資料的分析
，準確向使用者推送各種相關影片。字節跳動作為ＴｉｋＴｏｋ的股東之一，即是此技術的發明
者和擁有者，對這些技術擁有所有權。因此，字節跳動出售ＴｉｋＴｏｋ業務應當得到相關部門
的許可批准，除非其擬定出售的業務不包含此技術。如果買賣雙方忽視商務部新版目錄的規定，
交易可能不會獲得中國認可，中國將來也可能強令拆分此項被出售的業務。（ａｃ）

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