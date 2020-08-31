【人行操作】消息稱人行今進行２００億逆回購，淨回籠８００億

《經濟通通訊社３１日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠８００億元。

公開市場本周共７５００億元逆回購到期，其中周一到周五到期規模分別為１０００億、

２５００億、２０００億、１０００億、１０００億元，周一至周四均為７天期逆回購到期，周

五為５００億元７天期、５００億元１４天期逆回購到期。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

