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即市新聞

31/08/2020 08:40

【大國博弈】馬克龍晤王毅：關注港疆問題，傾向用歐洲５Ｇ供應商

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國國務委員兼外長王毅展開訪問歐洲五國行程，日前在第四
站法國巴黎進行訪問，與前三站不同，王毅上周五（２８日）獲法國總統馬克龍會晤，不過在會
面後馬克龍未發表公開聲明，但通過法國總統辦公室表示，馬克龍對香港問題及新疆維吾爾族人
人權狀況的強烈關注，又明言傾向使用歐洲的５Ｇ設備供應商，盡管不會禁止使用華為。
　　王毅向馬克龍轉達國家主席習近平的口信和贈送的書籍，王毅稱中方高度重視中法關係，願
意同法方認真落實兩國元首達成的重要共識，深化中法全面戰略夥伴關係。王毅又說，在當今單
邊主義和保護主義抬頭下，中歐應共同維護多邊主義理念，維護國際關係基本準則，打造開放型
世界經濟體制。
　　王毅翌日（２９日）與法國外長勒德里昂會談，據中國外交部通稿，王毅稱中法雙方要以元
首外交為引導，發揮中法關係對中西方關係的推動作用，勒德里昂則回應指兩國關係密切，法方
感謝中方為法國應對新型冠狀病毒肺炎疫情提供大力協助，願與中方深化各領域互利合作。
　　王毅昨日（３０日）在巴黎一個智庫發表演講，新疆和香港發生的事情是中國內政，其他國
家不應該干涉，又透露中國正在考慮一項投資協議，有可能在今年年底前完成。
　　王毅訪歐最後一站將是德國，德國總理默克爾此前表示，歐洲和中國應該在可以合作的話題
上繼續對話，比如氣候變化等，也應在一些困難話題上繼續對話，例如香港問題。
（ｅｙ）（ｚｚ）

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