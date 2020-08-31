【聚焦數據】中國８月官方ＰＭＩ略降至５１％，略低預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月份，中國製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為５１％，比上月略降０﹒１個百分點，略低於市場預期的５１﹒２％，表明製造業

總體平穩運行。從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５２％，與上月持平；中型企業ＰＭＩ為

５１﹒６％，比上月上升０﹒４個百分點；小型企業ＰＭＩ為４７﹒７％，比上月下降０﹒９個

百分點。

從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配

送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。



＊新訂單指數連升四個月，庫存指數下降＊



８月份，生產指數為５３﹒５％，雖比上月回落０﹒５個百分點，但仍位於臨界點以上，反

映製造業生產量與上月相比有所增長。

新訂單指數為５２﹒０％，比上月上升０﹒３個百分點，連續４個月回升，表明製造業市場

需求持續恢復。

原材料庫存指數為４７﹒３％，比上月下降０﹒６個百分點，表明製造業主要原材料庫存量

繼續減少。

從業人員指數為４９﹒４％，比上月略升０﹒１個百分點，表明製造業企業用工景氣度基本

穩定。

供應商配送時間指數為５０﹒４％，與上月持平，高於臨界點，表明製造業原材料供應商交

貨時間仍在加快。（ｗｌ）

