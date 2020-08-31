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即市新聞

31/08/2020 09:08

【聚焦數據】中國８月官方ＰＭＩ略降至５１％，略低預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月份，中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５１％，比上月略降０﹒１個百分點，略低於市場預期的５１﹒２％，表明製造業
總體平穩運行。從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５２％，與上月持平；中型企業ＰＭＩ為
５１﹒６％，比上月上升０﹒４個百分點；小型企業ＰＭＩ為４７﹒７％，比上月下降０﹒９個
百分點。
　　從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配
送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

＊新訂單指數連升四個月，庫存指數下降＊

　　８月份，生產指數為５３﹒５％，雖比上月回落０﹒５個百分點，但仍位於臨界點以上，反
映製造業生產量與上月相比有所增長。
　　新訂單指數為５２﹒０％，比上月上升０﹒３個百分點，連續４個月回升，表明製造業市場
需求持續恢復。
　　原材料庫存指數為４７﹒３％，比上月下降０﹒６個百分點，表明製造業主要原材料庫存量
繼續減少。
　　從業人員指數為４９﹒４％，比上月略升０﹒１個百分點，表明製造業企業用工景氣度基本
穩定。
　　供應商配送時間指數為５０﹒４％，與上月持平，高於臨界點，表明製造業原材料供應商交
貨時間仍在加快。（ｗｌ）

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