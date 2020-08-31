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即市新聞

31/08/2020 09:15

【聚焦數據】８月官方非製造業ＰＭＩ反彈至５５﹒２％，兩年半高

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月份，非製造業商務活動指數為
５５﹒２％，比上月上升１個百分點，創２０１８年１月以來逾兩年半新高，連續６個月位於臨
界點以上，亦顯著高於市場預期的５４﹒２％。
　　分行業看，建築業商務活動指數為６０﹒２％，比上月回落０﹒３個百分點。服務業商務活
動指數為５４﹒３％，比上月上升１﹒２個百分點。從行業大類看，鐵路運輸、航空運輸、住宿
、電信廣播電視衛星傳輸服務等行業商務活動指數位於６０﹒０％以上，資本市場服務、房地產
等行業商務活動指數位於臨界點以下。
　　新訂單指數為５２﹒３％，比上月上升０﹒８個百分點，表明非製造業市場需求持續回暖。
分行業看，建築業新訂單指數為５６﹒４％，比上月上升１﹒８個百分點；服務業新訂單指數為
５１﹒５％，比上月上升０﹒５個百分點。

＊非製造業用工景氣度有所改善＊

　　８月份，投入品價格指數為５１﹒９％，比上月回落１﹒１個百分點，位於臨界點以上，表
明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體漲幅有所收窄。銷售價格指數為５０﹒１％，與
上月持平，位於臨界點以上，表明非製造業銷售價格總體小幅上漲。
　　從業人員指數為４８﹒３％，比上月回升０﹒２個百分點，表明非製造業用工景氣度有所改
善。業務活動預期指數為６２﹒１％，比上月略降０﹒１個百分點，位於臨界點以上，表明非製
造業企業發展信心穩定。（ｗｌ）

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