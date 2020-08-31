【數據解讀】統計局：新動能為製造業注入活力，小型企業經營困難

《經濟通通訊社３１日專訊》８月中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５１％，比上月略

降０﹒１個百分點，略低於市場預期的５１﹒２％。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計

師趙慶河進行解讀指，８月各地堅持新發展理念和穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社

會發展成效顯著，經濟景氣持續恢復向好。製造業採購經理指數為５１％，連續６個月保持在臨

界點以上。

調查結果還顯示，小型企業ＰＭＩ為４７﹒７％，比上月下降０﹒９個百分點，仍位於臨界

點以下。本月小型企業反映市場需求不足和資金緊張的企業佔比分別超過五成和四成，生產經營

依然面臨不少困難。此外，重慶、四川等地部分企業反映受暴雨洪澇災害影響，原材料採購周期

拉長，市場訂單減少，企業生產有所回落。



＊出口總體向好，新動能發展加快＊



在調查的２１個行業中，有１５個行業ＰＭＩ位於景氣區間。從行業情況看，醫藥、非金屬

製品、金屬製品、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等製造業新訂單指數均高於上月４個百

分點以上。本月生產指數為５３﹒５％，與新訂單指數的差值收窄至１﹒５個百分點，為３月份

以來的最小值。

二是穩外貿政策發力，出口總體向好。一系列穩外貿穩外資政策效應持續釋放，製造業出口

進一步改善，本月新出口訂單指數為４９﹒１％，高於上月０﹒７個百分點，其中非金屬製品、

有色、金屬製品等７個行業位於臨界點以上。

三是新動能發展加快，轉型升級持續推進。從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業

ＰＭＩ為５２﹒８％和５２﹒７％，分別高於上月１﹒５和０﹒９個百分點，高於製造業

ＰＭＩ１﹒８和１﹒７個百分點，新動能為製造業復甦注入了活力。



＊鋼鐵、有色等行業價格指數高於６０％＊



四是市場逐步好轉，價格指數上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為５８﹒３％

和５３﹒２％，分別高於上月０﹒２和１﹒０個百分點。從行業情況看，鋼鐵、有色等行業兩個

價格指數均高於６０％，部分上游行業價格上漲較快。

五是經營預期改善，企業信心增強。本月企業生產經營活動預期指數為５８﹒６％，高於上

月０﹒８個百分點。從行業情況看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥、專用設備、鐵

路船舶航空航天設備、電氣機械器材等制造業生產經營活動預期指數均高於６０％。（ｗｌ）

