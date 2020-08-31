【數據解讀】統計局：８月非製造業復甦勢頭續好，市場活躍度提高

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀８月份非製

造業商務活動指數指，當月指數錄５５﹒２％，比上月上升１個百分點，非製造業復甦勢頭繼續

向好。

服務業商務活動指數為５４﹒３％，比上月上升１﹒２個百分點。從行業情況看，交通運輸

、電信等行業商務活動指數連續４個月位於６０％以上，業務總量持續快速恢復；隨著國內疫情

防控形勢趨於穩定，居民消費需求加快釋放，住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業有序恢復經營，

市場活躍度有所提高，商務活動指數繼續回升，均高於５７％；在經濟整體回暖的帶動下，租賃

及商務服務業商務活動指數自疫情以來首次升至臨界點以上。

從市場預期看，業務活動預期指數為６１﹒３％，與上月基本持平，其中鐵路運輸、航空運

輸、住宿、互聯網軟件等行業高於６５﹒０％，企業發展信心穩定。



＊８月綜合ＰＭＩ升至５４﹒５％＊



建築業高位小幅回落。建築業商務活動指數為６０﹒２％，低於上月０﹒３個百分點，其中

土木工程建築業為５７﹒７％，低於上月４﹒８個百分點；房屋建築業和建築安裝裝飾業為

５９﹒９％和６６﹒８％，分別高於上月０﹒３和７﹒８個百分點。從市場需求和預期看，新訂

單指數為５６﹒４％，高於上月１﹒８個百分點；業務活動預期指數為６６﹒６％，連續４個月

保持在６６﹒０％以上，隨著基礎設施建設的穩步推進以及高溫降雨天氣的減少，近期建築業有

望繼續保持較快發展。

８月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５４﹒５％，高於上月０﹒４個百分點，中國企業生產經營

活動繼續恢復向好。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為

５３﹒５％和５５﹒２％，環比一落一升。（ｗｌ）

