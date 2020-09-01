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即市新聞

01/09/2020 11:20

【全球搶房】富豪現金為王＋銀行收緊按揭，「搶磚頭」還宜三思

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１日專電》聯儲新政策框架戰略從過往「就業最大化＋穩定物價」
雙目標，轉至「重點關注就業＋容忍更高通脹」，高盛預期加息時間或要等至２０２５年，而前
白宮首席經濟學家、現任哈佛大學教授Ｊａｓｏｎ　Ｆｕｒｍａｎ同稱，「如果５年後利率仍為
零，我不會感到驚訝。」
　　超低息及實質負利率鼓勵個人及藍籌巨企同「借借借」，不過，全球最大資產管理公司貝萊
德近日就指，目前全球正處於有史以來最大的信貸熱潮之一，而通脹在中期有上升風險，因此下
調全球信貸長期評級由「戰略性增持」至「中性」。
　　另據擁有逾８００名億萬富翁會員的「Ｔｈｅ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ
ｆｏｒ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｒｅｓｕｌｔｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　２１ｓｔ　Ｃｅｎｔｕｒｙ
（Ｔｉｇｅｒ２１）」俱樂部的最新報告，因對美國經濟受新冠疫情影響的前景感到擔憂，成員
總資產規模中的現金比例已提高至１９％，高於疫情爆發之初的１２％。
　　主席Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｓｏｎｎｅｎｆｅｌｄｔ就指，「在努力謹慎建立資源的同時，會員
也積累了流動性，並且不會立即在這些領域再投資，以保持現金挺過這場風暴」，此似乎與搶房
者爭相背上房貸的趨勢相反。
　
＊標普：四大行或臨６﹒５１萬億資金缺口＊
　
　　此外，全球央行放水令銀行水浸，但以本港銀行為例，按揭審批卻節節收緊，批核需時更長
、要求文件更多、拒批比例更高。標普更預計，中國四大行若要滿足全球資本要求，到２０２４
年或面臨６﹒５１萬億人幣的資金缺口。
　　當富豪、機構、銀行齊齊看到ＱＥ巨浪下的未來資本結構、融資成本潛在變動，搶磚頭「保
值」之前恐要三思而後行。（ｊｙ）

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