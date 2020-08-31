《融天納地－溫天納》風雨中的自由貿易圈能否成事？

《融天納地》按照原計劃今年１１月區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ協議）即將簽署

、以及２０２１年中日韓自貿區的組建，安倍晉三上周五宣布辭任日本首相，日本很可能再次進

入群雄四起的新年代，區域性協議變數大大增加。



中美多層次博弈不斷，除了日本的未來取態之外，印度在美國的影響下，早已退出ＲＣＥＰ

始終印度的退出亦會動搖其他成員國家的決心，其中主要的是日本。若印度不參與ＲＣＥＰ，日

本的參與的熱情潛在下降的可能性，甚至出現搖擺。



不過，在７月初的世界貿易組織（ＷＴＯ）對日本的第十四次貿易政策審議會議上，日本外

務省官員表示，日本將爭取在年底前簽署ＲＣＥＰ，表達了日本對參與和簽署協定的決心。協定

中其他經濟體對ＲＣＥＰ的態度基本都是積極的，可見，印度的退出應該阻擋不了其他１５國成

員在今年年底正式簽署ＲＣＥＰ協議。



對全球而言，在目前疫情仍然不斷蔓延的複雜形勢下，部分國家選擇了貿易保護主義。

ＲＣＥＰ若能如期達成，將會產生積極示範效應，有利於減輕疫情負面影響、提振投資者信心，

為環球經濟增添動能。同時，ＲＣＥＰ能夠起到支撐環球多邊貿易體系的作用，有利於推動形成

開放包容、合作共贏的環球經濟一體化經濟體系。另外，全面與進步的跨太平洋夥伴關係協定

（ＣＰＴＰＰ）成員與ＲＣＥＰ多有重疊，兩個協定的「合作與競爭」有利於推進未來的亞太自

貿區建設。



日本雖已承諾簽署協議，不過日本之前捆綁印度的態度說明，未來仍然可能會存在一定的不

確定性。同時，中日韓自貿區由於三國複雜的政治和外交關係，多年來難有進展，而ＲＣＥＰ在

更多成員的合作框架下某程度能實現三國的貿易與投資自由化，為中日韓深化自由貿易合作的重

要序幕。安倍的離任會否觸發變異？筆者將會持續關注，再作分析。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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