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即市新聞

31/08/2020 12:24

《匯市一周－徐惠芳》觀望各國數據，商品貨幣走強

　　《匯市一周》周五（４日）關注英國８月Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ房價指數年率及月率、德國
９月ＧｆＫ消費者信心指數、法國８月消費者物價指數年率初值、美國７月商品貿易帳、美國７
月個人消費支出物價指數年率及月率、美國７月核心個人消費支出物價指數年率及月率、加拿大
６月ＧＤＰ年率及月率，以及美國８月芝加哥採購經理人指數等。
　
　　市場密切留意美國總統特朗普對中國的強硬言論和政策，兩國關係轉趨緊張，資產泡沫問題
嚴重，市場恐慌情緒變化得很快，任何政策上的改動均可能觸發金融市場動盪。
　
　　美國７月耐用品訂單月率大幅攀升１１﹒２％，遠高於預期的４﹒７０％和前值７﹒６％。
汽車需求持續飆升，美國７月份耐用品訂單高出預期值近兩倍，反映工廠活動將幫助支持未來幾
個月的經濟反彈；核心耐用品訂單增長了１﹒９％，略高於預期的１﹒７０％。核心數字扣除飛
機和軍事物資，被視為商業投資的晴雨表。美匯指數在９３﹒００水平行走，上方阻力
９３﹒９０、９５﹒８５、９６﹒７０。
　
＊市場風險胃納回升＊
　
　　全球經濟受疫情重創，不少國家會趁金價飆升，把黃金儲備套現挽救國家經濟。金價現時在
每盎司１９４０美元左右，趨勢整固，上方阻力１９７５、２０２０美元。美國副總統彭斯表示
，美國有望在年底前研製出新冠疫苗，市場風險胃納回升。
　
　　商品價格繼續走高，澳、紐元均創逾一周新高。紐西蘭表示，該國最新一輪疫情的影響，正
比預期更早消退。投資者重新評估紐西蘭聯儲的未來政策走向，認為該行實施負利率的可能性下
降。
　
　　新西蘭央行副行長Ｈａｗｋｅｓｂｙ表示，未來資產負債表還沒有完全放鬆，資產負債表在
很長一段時間內都將保持不變。紐元兌美元升至０﹒６６６５水平上落，趨勢轉強，下方支持
０﹒６５８５至０﹒６５６５，下一步支持在０﹒６４５０。
　
　　澳洲聯邦政府仍有進一步財政寬鬆空間，澳洲聯儲對澳元匯價走強感到可以容忍，對澳元匯
價構成持續，抵消澳洲經濟及就業活動受疫情第二度爆發的影響，意味澳元兌美元至年底仍將保
持整固走勢。澳元現時在０﹒７３００水平整固，趨勢走強，下方支持０﹒７２４０、
０﹒７１８０、０﹒７１２０。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》
　
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