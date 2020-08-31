《陶冬天下－陶冬》聯儲變招，安倍遜位

《陶冬天下》聯儲正式推出了平均通脹目標，安倍宣布辭去日本首相職務，那是上周最重要

的兩事件，前者可能具有持久的市場意義，後者則可能如同一陣風很快消失。聯儲主席鮑威爾，

在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上啟動了平均通脹目標管理方法，這個被認為是變種的、尋求

更長久貨幣擴張的政策工具，Ｓ＆Ｐ５００連升七日，美股甚至可能走出１９８６年以來最牛的

８月走勢。債市的反應就比較分歧。短債市場向更鴿派的貨幣當局歡呼，而長債市場則擔心更大

的通脹機會，３０年國債遭到拋售，收益率曲線變得陡峭。美國５年與３０年國債的利差擴大到

１﹒２４ 的百分點，呈現出２０１６年以來最大的利率落差。外匯市場跟隨短債而動，美元指

數明顯下挫，英鎊對美元升值到１﹒３３，歐元１﹒１９，ＭＳＣＩ新興市場貨幣指數顯示美元

對新興貨幣貶到今年２月的低位。日本首相安倍晉三宣布辭職，日圓應聲升值，日股下挫，市場

關注下一任首相會不會改變安倍經濟學政策。黃金曾經在鮑威爾講話期間急升急跌，全周下來上

升。ＯＰＥＣ＋會議之後石油期貨價格逐步上揚，上周也不例外，不過颶風影響小過預期，德西

期油在周四有回落。



上周四於Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上鮑威爾公布了新政策工具，市場仍在消化過程中

。聯儲推出ａｖｅｒａｇｅ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｔａｒｇｅｔ（平均通脹目標）的核心理念

是當通貨膨脹一直低於２％的政策目標後，貨幣當局應該允許通脹超越２％一段時間之後再考慮

是否採取行動。當然鮑威爾不忘附加，此議只適用於溫和通脹和一段時間。鮑威爾同時指出，在

經濟下行狀況下聯儲僅通過降息來支持經濟的空間有限。筆者對此的解讀是，美國試圖通過修改

規則，盡量拉長超寬鬆貨幣政策的長度，以期將經濟拉出泥沼。ＱＥ的數量已經驚人，利率槓桿

的邊際效率十分低迷，聯儲希望通過加強資金對ＱＥ力度和長度的預期，來刺激資本市場，刺激

資本投資。聯儲身受各種條件制約，政策武器也不給力，鮑威爾試圖推出新的政策工具來幫助經

濟。然而筆者看來，美國經濟一方面受到疫情重創，另一方面陷入流動性陷阱，貨幣政策在支持

財政赤字上已經用盡全力，最終更多幫到經濟的應該是財政政策，而此卻受到總統選舉和國會對

峙的嚴重干擾。



日本首相安倍晉三在打破單一任期最長紀錄後，宣布因為健康原因辭職，日圓日股紛紛作出

強烈反應。安倍是安倍經濟學的始作俑者，他的「 三支箭」早已射偏，但是股市卻被帶出一片

生天，資本市場的反應可以理解。安倍的激進貨幣政策，受到當時日本銀行行長白川的暗中抵抗

，直至果斷換上黑田政策才開始順手。安倍下台後，估計日銀行長屆滿後也可能換人，新任首相

與日本貨幣政策如何連接是一個懸念。安倍離任帶來的第一個問題，是日本會不會重回走馬燈換

首相的時代，不過更大的問題，是安倍經濟學還能不能維持。短期看來問題不大，本文截止前宣

布參加角逐首相的幾位候選人對經濟事務多不很熟，蕭規曹隨的機會較大。但是中期來看還是一

個問號。安倍經濟學是安倍的政治遺產，自從安倍經濟學被提出，日經指數至今漲了８５％，低

過美國，但是優於歐洲、英國和ＭＳＣＩ新興市場指數。安倍經濟學實施並不容易，他把美國學

者的理念轉變成日本的經濟政策，說服了自民黨內部和官僚體系，炒掉了抗拒的日銀行長，任命

了極富爭議的黑田東彥來操刀貨幣擴張，大幅提高上市公司的透明度和派息率。以上每一件事都

可能導致政府倒台的，但是他做出來了。安倍經濟學實施後，２５兆日圓的外資衝入日本股市，

日本資本平台再次活躍。目前宣布參加角逐首相的幾位候選人，暫時看不到這種披荊斬棘作風的

人，也暫時看不到擁有他站在紐約交易所自我倡導「買安倍經濟學」的具有個人人格的人。



本周焦點有三，市場對聯儲平均通脹目標的品味解讀、日本的首相位競逐戰和美國８月就業

數據。預計非農就業增加７５０Ｋ（包括２５０Ｋ的人口統計臨時工）。預測ＩＳＭ升至５５，

此數據可能９月見短期頂。歐盟區核心通脹、德國失業率估計與上期持平。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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