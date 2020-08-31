【新冠肺炎】楊潤雄：全港學校９月２３日起分兩階段恢復面授課堂

《經濟通通訊社３１日專訊》教育局局長楊潤雄於記者會上表示，全港學校將於９月下旬分

兩階段逐步恢復面授課堂。其中，幼稚園Ｋ３、小一、小五、小六、中一、中五及中六學生，會

在９月２３日復課，其餘年級就會在９月２９日復課。

楊潤雄指出，有關安排是考慮到高年級學生自理能力較高，以及要準備考試，而小一及中一

在首階段復課，是由於他們從未踏足校園，要讓學生適應新的學習規律。（ｃｗ）

