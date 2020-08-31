【企業盈警】凱知樂（２１２２）料中期虧損擴至最少１﹒３億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》凱知樂（０２１２２）公布，預計截至６月３０日止中期虧損

不低於１﹒３億元（人民幣．下同），去年同期虧損約１９０萬元有所擴大。

該集團指，虧損大幅增加主因於２０１９年新型冠狀病毒病爆發，上半年營運因經營所在多

個城市封鎖或半封鎖而受重大影響，而控制開支的節省幅度不足以抵銷期內銷售及盈利能力下降

的影響。但截至６月３０日，該集團現金狀況約１﹒１８億元，而去年底則為３６２０萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

