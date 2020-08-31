中銀香港（０２３８８）中期盈利跌１１﹒６％，派息４４﹒７仙

《經濟通通訊社３１日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，截至６月３０日止中期盈利按

年跌１１﹒６％，至約１５２億元，每股盈利１﹒４３８５元，派中期股息每股４４﹒７仙。

該行指，利息淨收入約１８６﹒３６億元，按年跌６﹒３７％，淨息差１﹒４１％，比去年

同期跌０﹒１８個百分點，主因市場利率快速走低，惟其在低息環境中主動管理資產及負債，有

效緩釋部分負面影響。至於淨服務費及傭金收入為５４﹒３５億元，較去年同期減少１０﹒１％

，主要受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，商業活動減慢，旅遊、零售及貿易等行業受到衝擊，買

賣貨幣、信用卡業務及匯票的傭金收入分別下降５１﹒４％、４３﹒５％及２１％。至於淨交易

性收益為２３﹒３億元，同比增長２７﹒４％，外匯交易及外匯交易產品淨交易性收益增加

７﹒２８億元，主因外匯交易產品錄市場劃價收益。



＊貸款減值準備１３億元，同比增８３％＊



該行指，貸款及其他帳項減值準備淨撥備為１３﹒１１億元，同比增加８２﹒８％。至於成

本收入比率２６﹒４％，比去年同期升０﹒５９個百分點。

該行指，於６月底，客戶貸款較去年末增長７﹒７％至１﹒５萬億元。客戶存款總額

２﹒１４萬億元，較去年末增６﹒５％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

