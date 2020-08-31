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即市新聞

31/08/2020 08:13

中銀香港（０２３８８）中期盈利跌１１﹒６％，派息４４﹒７仙

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，截至６月３０日止中期盈利按
年跌１１﹒６％，至約１５２億元，每股盈利１﹒４３８５元，派中期股息每股４４﹒７仙。
　　該行指，利息淨收入約１８６﹒３６億元，按年跌６﹒３７％，淨息差１﹒４１％，比去年
同期跌０﹒１８個百分點，主因市場利率快速走低，惟其在低息環境中主動管理資產及負債，有
效緩釋部分負面影響。至於淨服務費及傭金收入為５４﹒３５億元，較去年同期減少１０﹒１％
，主要受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，商業活動減慢，旅遊、零售及貿易等行業受到衝擊，買
賣貨幣、信用卡業務及匯票的傭金收入分別下降５１﹒４％、４３﹒５％及２１％。至於淨交易
性收益為２３﹒３億元，同比增長２７﹒４％，外匯交易及外匯交易產品淨交易性收益增加
７﹒２８億元，主因外匯交易產品錄市場劃價收益。

＊貸款減值準備１３億元，同比增８３％＊

　　該行指，貸款及其他帳項減值準備淨撥備為１３﹒１１億元，同比增加８２﹒８％。至於成
本收入比率２６﹒４％，比去年同期升０﹒５９個百分點。
　　該行指，於６月底，客戶貸款較去年末增長７﹒７％至１﹒５萬億元。客戶存款總額
２﹒１４萬億元，較去年末增６﹒５％。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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