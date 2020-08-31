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31/08/2020 08:13

工商銀行（０１３９８）中期盈利跌１１％，不派息

　　《經濟通通訊社３１日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，截至６
月３０日止中期盈利按年跌１１﹒３９％，至約１４８７﹒９億元（人民幣．下同），每股盈利
４２分，不派中期股息。
　　該行指，利息淨收入約３０６５億元，按年升２﹒４％，非利息收入跌５﹒１７％，至約
９００億元，淨利息差和淨利息收益率分別為１﹒９８％和２﹒１３％，同比分別下降０﹒１５
個百分點和０﹒１６個百分點。至於非利息收入９５７﹒９７億元，同比增加０﹒９％，其中手
續費及傭金淨收入８８９億元，增長０﹒５％，其他非利息收益　６８﹒９７億元，增長
７﹒７％。期內計提各類資產減值損失１２５４﹒５６億元，同比增加２６﹒５％，其中貸款減
值損失１１１７億元，增長２１﹒６％。

＊客戶貸款比去年末增７％＊

　　該行指，於６月底客戶貸款及墊款總額１７﹒９８萬億元，比去年末增長７﹒２％，客戶存
款２５萬億元，比去年末增加９﹒１％，而不良貸款率１﹒５％，比去年底升０﹒０７個百分點
，貸款逾期率１﹒３７％，比去年末下降０﹒２３個百分點，核心一級資本比率１２﹒７％，比
去年底跌０﹒５個百分點。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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