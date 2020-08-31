工商銀行（０１３９８）中期盈利跌１１％，不派息

《經濟通通訊社３１日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，截至６

月３０日止中期盈利按年跌１１﹒３９％，至約１４８７﹒９億元（人民幣．下同），每股盈利

４２分，不派中期股息。

該行指，利息淨收入約３０６５億元，按年升２﹒４％，非利息收入跌５﹒１７％，至約

９００億元，淨利息差和淨利息收益率分別為１﹒９８％和２﹒１３％，同比分別下降０﹒１５

個百分點和０﹒１６個百分點。至於非利息收入９５７﹒９７億元，同比增加０﹒９％，其中手

續費及傭金淨收入８８９億元，增長０﹒５％，其他非利息收益 ６８﹒９７億元，增長

７﹒７％。期內計提各類資產減值損失１２５４﹒５６億元，同比增加２６﹒５％，其中貸款減

值損失１１１７億元，增長２１﹒６％。



＊客戶貸款比去年末增７％＊



該行指，於６月底客戶貸款及墊款總額１７﹒９８萬億元，比去年末增長７﹒２％，客戶存

款２５萬億元，比去年末增加９﹒１％，而不良貸款率１﹒５％，比去年底升０﹒０７個百分點

，貸款逾期率１﹒３７％，比去年末下降０﹒２３個百分點，核心一級資本比率１２﹒７％，比

去年底跌０﹒５個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

