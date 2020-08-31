《日入而息》百勝中國明起招股，恒大少賺５６％，學校分階段復課

《今天重點》﹡百勝中國（９９８７）明起招股，入場費２３６３６元

﹡中國恆大（０３３３３）中期純利跌５６％至６５﹒４億人幣，不派息；恆

大指力爭銷售額達八千億人幣，目標今年底分拆物管公司在港上市

﹡金管局再向市場注資１１﹒６３億港元

﹡金管局表示７月新批按揭貸款額按月減少９﹒８％；７月港元存款升

４﹒２％，受惠新股認購活動；７月底外匯基金總資產按月減少３９１億元

﹡本財年首四個月錄１８３７億元赤字

﹡楊潤雄稱全港學校９月２３日起分兩階段恢復面授課堂；學校可延至明年１

月中旬前至少交一次小五呈分試分數

﹡本港新增９宗確診個案，相隔一周後再錄單位數感染



《即日市況》﹡中印邊境新對峙，滬深市調頭跌，港股挫２４５點收２５１７７點



《深滬股市》﹡外資突撤滬綜指衝高收跌０﹒２％，全月累升２﹒６％



《美元匯價》﹡國會未達成救助方案，恐慌情緒或令美元反彈；歐元最新報１﹒１９３３

╱３５，日圓最新報１０５﹒９４╱９７



《公司業績》﹡鞍鋼股份（００３４７）中期純利跌６５％至５億元人民幣，不派息

﹡東方證券（０３９５８）中期多賺２６％，不派中期息

﹡中國白銀（００８１５）中期利潤增逾六成，不派息

﹡華電福新（００８１６）中期利潤增逾６％，不派息

﹡洛陽鉬業（０３９９３）中期多賺近２５％，不派息

﹡中國中冶（０１６１８）中期利潤增逾１４％，不派息

﹡長飛光纖光纜（０６８６９）中期少賺挫四成不派息，海外客戶收入增近

１８％

﹡歌禮製藥（０１６７２）中期虧損擴大至５１４６﹒５萬元人民幣

﹡光大銀行（０６８１８）中期純利跌逾一成至１８３﹒６３億元人民幣，不

派息

﹡洛陽玻璃（０１１０８）中期純利增逾３％至１６１４﹒５萬元人民幣

﹡中國銀河（０６８８１）中期純利３５﹒５億元人民幣升３７％，不派息

﹡長城汽車（０２３３３）中期少賺逾２４％至１１﹒４６億元人民幣

﹡康寧傑瑞生物（０９９６６）中期虧損增至約１億元，不派息

﹡申萬宏源（０６８０６）中期純利４０﹒３５億元人民幣，增２６％，不派

息

﹡華潤醫療（０１５１５）中期少賺４１％至１﹒０８億元人民幣，爭取達成

全年營運目標

﹡日清食品（０１４７５）中期純利按年增長３４﹒３％，不派中期息

﹡中國天瑞水泥（０１２５２）中期少賺１９％至７﹒２億人民幣，不派息

﹡雲南水務（０６８３９）中期盈轉虧蝕２﹒９８億元人民幣，不派息

﹡新灃集團（０１２２３）中期盈轉虧蝕１﹒６６億元，不派息

﹡融信中國（０３３０１）中期少賺５４％至９﹒０８億人民幣，不派息

﹡聯合能源（００４６７）中期純利按年跌５６﹒３％，不派中期息

﹡啓明醫療（０２５００）中期虧損收窄至４３５２﹒４萬人民幣

﹡北京控股（００３９２）中期純利跌２５％至３６億元，中期息４０仙

﹡中國恆大（０３３３３）中期純利跌５６％至６５﹒４億人幣，不派息

﹡北控環境（００１５４）中期純利跌２９％至９２４５萬，不派中期息

﹡正道集團（０１１８８）中期虧損收窄至２４７４萬元，不派中期息

﹡中化化肥（００２９７）中期多賺３％至３﹒５２億人幣

﹡ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）中期多賺２倍至５０８萬坡元，不派

息

﹡國美零售（００４９３）中期虧損擴大至２６﹒２３億人幣，不派息

﹡驢跡科技（０１７４５）中期盈轉虧蝕７９９６萬元人民幣，不派息

﹡大洋集團（０１９９１）中期虧損收窄至２７５１萬元，不派息



《公司資訊》﹡復星旅遊文化（０１９９２）下半年業績料勝去年同期

﹡東江集團（０２２８３）內地拓業務見效，打入小米供應鏈

﹡基石藥業（０２６１６）淋巴瘤新藥獲ＦＤＡ開展研究許可函

﹡騰訊（００７００）微信灰度測試群直播功能，暫禁商業用途

﹡卓悅（００６５３）開設新零售體驗店，拓展數碼化機遇

﹡君實生物（０１８７７）獲Ｔ細胞藥物研究及商業化獨家許可

﹡香港寬頻（０１３１０）將保就業工資補貼全數發放予約３５００名香港人

才

﹡譚仔三哥米線計劃第四季在新加坡開設３間海外店

﹡ＡＸＡ安盛推愛護有加危疾保障系列，對癌症心臟病等提供額外保障

﹡渣打銀行（０２８８８）委任林遠棟為大灣區行政總裁

﹡恆生銀行（０００１１）上半年證券交易量升５８％，受惠推出「恆生投資

快」帶動

﹡李嘉誠及李澤鉅斥１﹒４億元增持長實（０１１１３）３３３﹒１萬股

﹡工行（０１３９８）上半年經營仍穩步提升，資產資素穩定可控

﹡華潤置地（０１１０９）將分拆物管公司華潤萬象生活獨立上市



《國企紅籌》﹡平保（０２３１８）內地疫情受控，業務漸改善

﹡香港中旅（００３０８）疫情打擊本港業務，惟沒有裁員及放無薪假

﹡中國人壽（０２６２８）、國家電投等在天津成立清潔能源股權投資合夥企

業

﹡建設銀行（００９３９）副行長稱測試結束並不代表數字人民幣落地發行

﹡中國電力（０２３８０）設立可持續發展工作委員會



《神州民企》﹡長城汽車（０２３３３）無意調整全年銷售目標，料未來５個月銷量持續向

上

﹡平安好醫生（０１８３３）推新互聯網醫療服務模式名醫工作室

﹡中教控股（００８３９）重慶翻譯學院的舉辦者權益已變更予集團子公司



《中國要聞》﹡國鐵集團上半年淨虧９５５億，超額完成鐵路投資任務

﹡人行研究局表示中國金融風險由快速累積轉向高位緩釋

﹡民航局表示已成立推進海南試點開放第七航權工作組

﹡人行樊爽文稱數字經濟是經濟走向復甦繁榮的新引擎

﹡陸家嘴上半年新增１８家持牌類金融機構

﹡銀聯推無界數字銀行卡，工銀亞洲推動在香港落地

﹡外交部表示楊潔篪明起至周五訪問緬甸、西班牙和希臘

﹡工信部表示未經同意不得向電信用戶發商業短信或打電話

﹡民生證券落戶陸家嘴，東方國際等９家上海國企入股

﹡工信部料１至７月電子信息製造業增加值增長６﹒７％

﹡白皮書指健全中國基準利率體系，各市場均設指標利率



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒１％，報１２５９１﹒４５點



《其他消息》﹡海關總署放寬供港澳蔬菜生產加工企業進出境貨物監管

﹡非公屋非綜援３人住戶明天起可申請一次過生活津貼

﹡保就業二期首日最少收２﹒１７萬僱主及自僱人士申請

﹡深股通額度全日流走近３４億元；滬股通額度全日流走２３﹒４億元，陸股

通淨流出８０億

﹡金管局表示７月新批按揭貸款額按月減少９﹒８％；７月港元存款升

４﹒２％，受惠新股認購活動；７月底外匯基金總資產按月減少３９１億元

﹡本財年首四個月錄１８３７億元赤字

﹡證監會禁止前瑞銀客戶顧問重投業界八個月

﹡金管局再向市場注資１１﹒６３億港元



《新冠肺炎》﹡聶德權稱４８萬人已登記預約社區檢測計劃；聶德權稱醫療團體杯葛社區檢

測計劃，明顯由政治出發

﹡全民檢測計劃明展開，林鄭月娥批評有議員抹黑計劃

﹡保誠為香港市民送上免費口罩

﹡聯合醫院８３歲女病人離世，累計８９人死

﹡消息指，本港今日新增約９宗確診個案

﹡全球確診病例破２５００萬宗，美國病例近６００萬宗

﹡楊潤雄稱全港學校９月２３日起分兩階段恢復面授課堂

﹡近５３萬人預約全民檢測，張建宗視察大會堂檢測中心

﹡學校可延至明年１月中旬前至少交一次小五呈分試分數

﹡本港新增９宗確診個案，相隔一周後再錄單位數感染

﹡庾慧玲表示醫管局支持普及社區檢測計劃



《修例風暴》﹡８﹒３１前夕旺角一帶多人聚集，３６人收限聚令告票



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