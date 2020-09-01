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01/09/2020 07:46

《日出而作》道指挫２２３點，美匯指曾跌穿９２，百勝中國招股


　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：


　　　　道瓊斯指數　　　　　２８４３０﹒０５點　　　跌２２３﹒８５點╱０﹒７８％　
　　　　標普５００指數　　　　３５００﹒３１點　　　跌　　７﹒７０點╱０﹒２２％　　
　　　　納斯達克指數　　　　１１７７５﹒４６點　　　升　７９﹒８６點╱０﹒６８％
　　　　英國富時一百指數　　　　　　　　　　休市一天　　　
　　　　德國ＤＡＸ指數　　　１２９４５﹒３８點　　　跌　８７﹒８２點╱０﹒６７％
　　　　法國ＣＡＣ指數　　　　４９４７﹒２２點　　　跌　５５﹒７２點╱１﹒１１％

　　　　　　﹡香港時間７：４１ａｍ美元兌日圓１０５﹒９４，歐元兌美元１﹒１９３９

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