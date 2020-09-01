《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
道瓊斯指數 ２８４３０﹒０５點 跌２２３﹒８５點╱０﹒７８％
標普５００指數 ３５００﹒３１點 跌 ７﹒７０點╱０﹒２２％
納斯達克指數 １１７７５﹒４６點 升 ７９﹒８６點╱０﹒６８％
英國富時一百指數 休市一天
德國ＤＡＸ指數 １２９４５﹒３８點 跌 ８７﹒８２點╱０﹒６７％
法國ＣＡＣ指數 ４９４７﹒２２點 跌 ５５﹒７２點╱１﹒１１％
﹡香港時間７：４１ａｍ美元兌日圓１０５﹒９４，歐元兌美元１﹒１９３９
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01/09/2020 07:46
《日出而作》道指挫２２３點，美匯指曾跌穿９２，百勝中國招股
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
道瓊斯指數 ２８４３０﹒０５點 跌２２３﹒８５點╱０﹒７８％
標普５００指數 ３５００﹒３１點 跌 ７﹒７０點╱０﹒２２％
納斯達克指數 １１７７５﹒４６點 升 ７９﹒８６點╱０﹒６８％
英國富時一百指數 休市一天
德國ＤＡＸ指數 １２９４５﹒３８點 跌 ８７﹒８２點╱０﹒６７％
法國ＣＡＣ指數 ４９４７﹒２２點 跌 ５５﹒７２點╱１﹒１１％
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