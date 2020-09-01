《華爾街內望》美股個別發展，道指跌２２３點，納指升７９點

《經濟通通訊社１日專訊》市場稍作喘息，美股周一（３１日）個別發展，道指及標指下跌

，不過標指８月創下逾三十年來最大單月漲幅，納指則受惠蘋果等個股飆升收高。

道指跌２２３點或０﹒７８％，報２８４３０點。標指跌７點或０﹒２２％，報３５００點

。納指高７９點或０﹒６８％，報１１７７５點。

上月累計，標指漲７﹒０１％，創自１９８６年以來的最大漲幅。標指自４月以來累漲

３５﹒６％，亦創自１９３８年以來最大五個月漲幅。另外標指已連漲六個月，創自２０１８年

以來最長月線漲勢。

美國新澤西等州周一繼續放寬限制措施，但全美累計確診病例超過６００萬宗，當中中西部

許多州份報告感染病例增加。

板塊方面，科技股錄得最大漲幅，醫療保健股、公用事業股緊隨其後，能源股錄得最大跌幅

。

個股方面，蘋果、特斯拉進行拆股，前者收漲３﹒４％至１２９﹒０４美元，後者收漲

１２﹒６％至４９８﹒３２美元。

ＴｉｋＴｏｋ美國業務競購者微軟、沃爾瑪、甲骨文收跌，因為中國出台關於科技出口的新

規定，任何與字節跳動達成的交易都需要得到中方批准。

花生過敏藥製造商Ａｉｍｍｕｎｅ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ暴漲１７１﹒６％，因為公

司獲雀巢提出以２０億美元全資收購。

指標十年期國債收益率跌３﹒１個基點，報０﹒６９８２％。三十年期國債收益率回落

４﹒３個基點至１﹒４６４８％。（ａｌ）

